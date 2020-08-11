Фермеры пока передумали ехать в Кишинев, к ним в Каушаны прибудет премьер

Аграрии на данный момент протестуют на входе в город Каушаны. От намерения выдвинуться в молдавскую столицу они отказались после известия о возможном приезде главы кабмина.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Премьер Ион Кику отправится в Каушаны к протестующим аграриям. Об этом сообщили лидерам протеста представители местных органов власти.

Сообщается, что глава кабмина в четверг прибудет в район, где не просто побеседует с аграриями, но предложит им конкретные решения проблем.

В связи с этим протестующие фермеры пока раздумали ехать в столицу.

Сельхозтехника, на которой они намеревались отправиться в поездку, не предназначена для передвижения по трассе. Добраться на ней в столицу будет сложно и небезопасно для дорожного движения.

В этих условиях аграрии решили еще раз заблокировать трассу Кишинев-Каушаны в надежде, что власти все же отреагируют на их требования. После они решат, как продолжить свой протест: все же выдвинуться в столицу или же дальше ждать.

Протестующие сельхозпроизводители разблокировали трассу Кишинев-Каушаны>>>

Участники акции просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие также настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova