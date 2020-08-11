Минздрав: подтверждены 382 новых случая инфицирования COVID-19

Общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа в Республике Молдова достигло 19 740 человек.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 382 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из них 9 - в Приднестровье. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы четыре эпизода импорта инфекции: два из Турции, и по одному из Румынии и Италии.

По данным ведомства, за сутки проведено 2174 теста, из них 1612 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 28 223.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 21 медработника - 8 врачей и 13 медсестер.

В тяжелом состоянии находятся 426 пациентов (из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1190 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 275 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 19 740 человек.

Зафиксированы еще семь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 857. Среди них - и 30 медицинских работников.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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