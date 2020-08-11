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Игорь Додон

Додон рассказал, какие вопросы обсудят на Высшем совете безопасности

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
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Президент Молдовы назвал две злободневные темы, подчеркнув: невзирая на трудности, с которыми сталкивается страна, все обязательства по отношению к населению и бизнесу будут выполнены.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Засуха и пандемия – главные вопросы, которые будут обсуждаться на заседании Высшего совета безопасности. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе визита в Унгенский район.

"Развитие регионов страны и повышение уровня жизни населения является главной заботой нынешнего правительства, а упомянутые вопросы находятся в поле зрения высшего руководства страны, при этом проблемы засухи и пандемии включены в повестку дня заседания Высшего совета безопасности, которое состоится в среду", - отметил Додон в беседе с председателем Унгенского района Геннадием Митрюком.

Всемирный банк
© AFP 2020 / KAREN BLEIER
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Президент подчеркнул, что невзирая на трудности, с которыми сталкивается страна, все обязательства по отношению к населению и экономическим агентам будут выполнены.

Митрюк, в свою очередь, проинформировал о ситуации в сельском хозяйстве района и отметил, что фермеры "в значительной степени полагаются на поддержку правительства в этом отношении".

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Как уточнил Додон, во время визита также обсудили реализацию инфраструктурных проектов, ремонт дорог и необходимость трудоустройства людей, вернувшихся в Молдову из-за пандемии COVID-19.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время намерен провести такие встречи со всеми председателями районов республики.

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