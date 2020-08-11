Какие пешеходные переходы Кишинева будут отремонтированы

На некоторых из них уже ведутся работы. Другие стоят в списке на очередь - за их восстановление примутся в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В трех из двадцати подземных переходов Кишинева проходит капитальный ремонт. В остальных работы начнутся в самое ближайшее время. Об этом рассказал примар (мэр) муниципия Ион Чебан в своем посте в соцсети.

"На встрече с преторами, проходившей во вторник, мне рассказали об этапах реализации каждого проекта", - отметил он.

На Ботанике обновляется подземный переход, расположенный на пересечении бульвара Дачия с улицей Теилор. В подземном переходе на Виадуке готовность около 95%.

На Рышкановке в подземном переходе, проходящем под улицей Алеку Руссо на перекрестке с Московским проспектом, выполнено более половины работ.

Вскоре ремонт начнется в трех подземных переходах на Буюканах, один из которых расположен на круговой развязке по улице Крянгэ, и второй - на улице Каля Ешилор.

Подземный переход на улице Алеку Руссо в секторе Чеканы также готов к началу ремонтных работ.

В ближайшее время также будут отремонтированы подземные переходы возле цирка, в районе Телецентра, по улице Чуфля.

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