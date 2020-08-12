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Как в Приднестровье намерены изменить перечень льготных медикаментов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200812/31252302/kak-v-pridnestrove-namereny-izmenit-perechen-lgotnykh-medikamentov.html

Как считают в Минздраве региона, новая схема лечения позволит сэкономить средства и обеспечить приобретение хотя бы части новых лекарств.

ТИРАСПОЛЬ, 12 авг – Sputnik. В Минздраве Приднестровья пересматривают перечень льготных лекарств. Так ведомство отреагировало на многочисленные обращения и жалобы приднестровцев.

"Сложилась ситуация, когда врач для эффективного лечения назначает препарат, которого нет в списке жизненно важных лекарственных средств. Пациентам приходится приобретать их самостоятельно. Как правило, это дорогостоящие лекарства", - пояснила суть проблемы руководитель ведомства Кристина Албул.

Республиканский центр скорой медицинской помощи, Тирасполь, Приднестровье
Пресс-служба президента Приднестровья
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Глава Минздрава предложила пересмотреть перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые выдаются гражданам для амбулаторного лечения бесплатно. Это препараты для лечения пациентов с эндокринной патологией, онкологическими, психоневрологическими заболеваниями и с болезнями нервной системы.

В связи с этим специалисты должны будут изучить имеющиеся в мировой практике стандарты лечения и соотнести прописанные медикаменты с действующим перечнем.

"Задача такая – назначать схемы лечения, применяемые во всем мире и обеспечить лекарствами больных, исходя из наших возможностей. Экономя какую-то сумму, мы сможем заложить средства для определенного числа пациентов", - считает Албул.

Специалисты полагают, что бесплатными медикаментами нужно обеспечивать ту категорию больных, которые действительно в этом нуждаются – не из-за известности лекарств, а при наличии показаний, после стационарного наблюдения и по решению врачебной комиссии. Таким образом, будет применяться индивидуальный подход к каждому пациенту.

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Теги:
медикаменты, Приднестровье


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