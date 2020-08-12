Как в Приднестровье намерены изменить перечень льготных медикаментов

ТИРАСПОЛЬ, 12 авг – Sputnik. В Минздраве Приднестровья пересматривают перечень льготных лекарств. Так ведомство отреагировало на многочисленные обращения и жалобы приднестровцев.
"Сложилась ситуация, когда врач для эффективного лечения назначает препарат, которого нет в списке жизненно важных лекарственных средств. Пациентам приходится приобретать их самостоятельно. Как правило, это дорогостоящие лекарства", - пояснила суть проблемы руководитель ведомства Кристина Албул.
В связи с этим специалисты должны будут изучить имеющиеся в мировой практике стандарты лечения и соотнести прописанные медикаменты с действующим перечнем.
"Задача такая – назначать схемы лечения, применяемые во всем мире и обеспечить лекарствами больных, исходя из наших возможностей. Экономя какую-то сумму, мы сможем заложить средства для определенного числа пациентов", - считает Албул.
Специалисты полагают, что бесплатными медикаментами нужно обеспечивать ту категорию больных, которые действительно в этом нуждаются – не из-за известности лекарств, а при наличии показаний, после стационарного наблюдения и по решению врачебной комиссии. Таким образом, будет применяться индивидуальный подход к каждому пациенту.
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