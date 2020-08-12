Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. В среду состоится заседание Высшего совета безопасности под руководством президента Молдовы Игоря Додона.
"Помимо традиционных вопросов, которые касаются кражи миллиарда и ситуации с Международным аэропортом Кишинева, будет еще несколько тем. В первую очередь, думаю, это один из самых важных аспектов - засуха и ситуация в сельском хозяйстве. Этот вопрос касается национальной безопасности, безопасности государства, продовольственной безопасности страны", - заявил Додон.
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Последнее заседание Высшего совета безопасности состоялось 14 мая. Тогда были подняты четыре проблемы: продолжение расследования банковской кражи; меры, предпринимаемые с целью возврата Международного аэропорта Кишинева в государственное управление; проведение расследования по схемам контрабанды в особо крупных размерах; динамика эпидемиологической ситуации в стране.
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