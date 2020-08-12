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Игорь Додон

Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200812/31260311/prezident-moldova-sozyvaet-vysshiy-sovet-bezopasnosti.html

Как минимум четыре вопроса включено в повестку заседания Высшего совета безопасности: глава государства рассказал, о чем пойдет речь.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. В среду состоится заседание Высшего совета безопасности под руководством президента Молдовы Игоря Додона.

"Помимо традиционных вопросов, которые касаются кражи миллиарда и ситуации с Международным аэропортом Кишинева, будет еще несколько тем. В первую очередь, думаю, это один из самых важных аспектов - засуха и ситуация в сельском хозяйстве. Этот вопрос касается национальной безопасности, безопасности государства, продовольственной безопасности страны", - заявил Додон.

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По его словам, также планируется обсудить и ситуацию с коронавирусом в стране. "Как председатель Высшего совета безопасности хочу, чтобы коллеги из правительства проинформировали, насколько мы готовы, учитывая динамику в регионе на последующий период - сентябрь, октябрь и далее", - сказал глава государства.

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Последнее заседание Высшего совета безопасности состоялось 14 мая. Тогда были подняты четыре проблемы: продолжение расследования банковской кражи; меры, предпринимаемые с целью возврата Международного аэропорта Кишинева в государственное управление; проведение расследования по схемам контрабанды в особо крупных размерах; динамика эпидемиологической ситуации в стране.

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