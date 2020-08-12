Протесты молдавских аграриев в Каушанах продолжатся и в среду

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Сельхозпроизводители из Новоаненского, Каушанского и Штефанводского районов оставили агротехнику на въезде в Каушаны, не заблокировав дорогу. Люди уехали домой, чтобы вернуться туда утром в среду и продолжить протест. Возможно, что они вновь перекроют трассу национального значения Кишинев-Каушаны, сообщает sputnik.md.

Во вторник в нескольких районах страны аграрии организовали акции протеста. Митинговавшие в Каушанах производители думали над тем, чтобы отправиться вместе с сельхозтехникой в Кишинев и продолжить манифестации в столице. Однако затем отказались от этой идеи. В том числе и потому, что агротехника, на которой они намеревались ехать, не предназначена для передвижения по трассе. Добраться на ней в столицу будет сложно и небезопасно для дорожного движения. Кроме того, производители узнали о возможном приезде главы кабмина Иона Кику.

Требования сельхозпроизводителей

Аграрии просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Проблемы обсуждаются на уровне властей

Представители четырех парламентских фракций - Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA - провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы агросектора. По итогам дискуссий депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами сельского хозяйства. Ее возглавил депутат-демократ Николай Чубук, который заявил о солидарности с фермерами. Он выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения по имеющимся проблемам. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента. Чубук также отметил, что правительству и сельхозпроизводителям необходимо найти компромисс.

Ситуацию в сельском хозяйстве рассмотрят и на заседании Высшего совета безопасности под руководством президента Молдовы Игоря Додона.

Проблемы сельского хозяйства

Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, привела к серьезным потерям всего агросектора страны. Ранее премьер Ион Кику заявлял, что ущерб тех, кто высаживал озимую пшеницу, превышает 700 миллионов леев, по ячменю он выше 100 миллионов леев, а по рапсу - порядка 100 миллионов леев.

© Sputnik / Алена Матвеева Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

Кроме продолжительной засухи отечественный агросектор столкнулся еще и с проблемой града.

Помимо сложных погодных условий никто не отменял пандемический и спровоцированный им экономический кризис.

Между тем, правительство уже выделило 200 миллионов леев на частичное покрытие убытков из-за продолжительной засухи. С 1 августа сельхозпроизводители могут запросить компенсации в Агентстве по интервенциям в сельском хозяйстве для покрытия ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий. Эта денежная помощь будет предоставлена предпринимателям, фермерам, сельхозпроизводителям, которые потеряли свыше 60% посевов пшеницы, ячменя и рапса.

Полный список мер денежной поддержки молдавских сельхозпроизводителей>>>

Осенью правительство выступит с дополнительной денежной помощью для выдачи компенсаций по урожаю кукурузы и подсолнечника.

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