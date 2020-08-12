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Протесты аграриев в Каушанах. Архивное фото

Протесты молдавских аграриев в Каушанах продолжатся и в среду

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200812/31260511/protest-moldavskikh-agrariev-causeni-prodolzhatsya-isreda.html

Источники в рядах протестовавших в Каушанах сельхозпроизводителей заявили, что аграрии намерены продолжить манифестации.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Сельхозпроизводители из Новоаненского, Каушанского и Штефанводского районов оставили агротехнику на въезде в Каушаны, не заблокировав дорогу. Люди уехали домой, чтобы вернуться туда утром в среду и продолжить протест. Возможно, что они вновь перекроют трассу национального значения Кишинев-Каушаны, сообщает sputnik.md.

Во вторник в нескольких районах страны аграрии организовали акции протеста. Митинговавшие в Каушанах производители думали над тем, чтобы отправиться вместе с сельхозтехникой в Кишинев и продолжить манифестации в столице. Однако затем отказались от этой идеи. В том числе и потому, что агротехника, на которой они намеревались ехать, не предназначена для передвижения по трассе. Добраться на ней в столицу будет сложно и небезопасно для дорожного движения. Кроме того, производители узнали о возможном приезде главы кабмина Иона Кику.

Требования сельхозпроизводителей

Аграрии просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Протесты аграриев в Молдове.
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Проблемы обсуждаются на уровне властей

Представители четырех парламентских фракций - Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA - провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы агросектора. По итогам дискуссий депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами сельского хозяйства. Ее возглавил депутат-демократ Николай Чубук, который заявил о солидарности с фермерами. Он выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения по имеющимся проблемам. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента. Чубук также отметил, что правительству и сельхозпроизводителям необходимо найти компромисс.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Ситуацию в сельском хозяйстве рассмотрят и на заседании Высшего совета безопасности под руководством президента Молдовы Игоря Додона.

Проблемы сельского хозяйства

Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, привела к серьезным потерям всего агросектора страны. Ранее премьер Ион Кику заявлял, что ущерб тех, кто высаживал озимую пшеницу, превышает 700 миллионов леев, по ячменю он выше 100 миллионов леев, а по рапсу - порядка 100 миллионов леев.

Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи
© Sputnik / Алена Матвеева
Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

Кроме продолжительной засухи отечественный агросектор столкнулся еще и с проблемой града.

Помимо сложных погодных условий никто не отменял пандемический и спровоцированный им экономический кризис.

Между тем, правительство уже выделило 200 миллионов леев на частичное покрытие убытков из-за продолжительной засухи. С 1 августа сельхозпроизводители могут запросить компенсации в Агентстве по интервенциям в сельском хозяйстве для покрытия ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий. Эта денежная помощь будет предоставлена предпринимателям, фермерам, сельхозпроизводителям, которые потеряли свыше 60% посевов пшеницы, ячменя и рапса.

Полный список мер денежной поддержки молдавских сельхозпроизводителей>>>

Осенью правительство выступит с дополнительной денежной помощью для выдачи компенсаций по урожаю кукурузы и подсолнечника.

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