Вся правда о молдавской молодежи: чем живут девушки и парни

Сколько в Молдове безработных молодых людей, куда они чаще всего отправляются на заработки, сколько в стране регистрируется браков, и что обещают власти молодому поколению.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Численность населения, постоянно проживающего в Молдове, на начало 2020 года составила 2640,4 тысячи человек, из которых 26,9% приходится на молодых людей (710,8 тысячи). Таковы данные Национального бюро статистики страны.

В гендерном выражении среди молодежи больше мужчин – 50,8%.

"Молодое поколение сокращается. В период 2015-2019 годов численность населения в возрасте 14-19 лет сократилась на 28,4 тысячи человек, а доля этой категории в общей статистике молодых людей незначительно увеличилась с 22,5% в 2016-м до 23,5% на начало этого года. Численность 20-24-летних граждан упала на 68,9 тысячи, а лиц в возрасте 25-29 лет – на 56,5 тысячи", - сказано в отчете ведомства.

При этом несколько увеличилась численность населения в возрасте 30-34 лет – на 5,1 тысячи.

Свадеб все меньше

Согласно статистике, девушки вступают в брак раньше молодых людей. Средний возраст мужчины - 28,9 года, а женщины – 26 лет. Анализируя данные пятилетней давности, специалисты пришли к выводу, что число свадеб среди молодых людей в Молдове продолжает падать.

Молодые женщины из сельской местности рожают в более раннем возрасте, чем жительницы городов. Средний возраст родивших первого ребенка составляет порядка 25 лет, при этом в селах – примерно 24, а в городах – 27.

Сколько молодежи осталось в школах и вузах

За четыре года численность населения в возрасте 14-29 лет, постоянно проживающего в Молдове, сократилась на 23,4%, составив на начало нынешнего года 493,7 тысячи человек.

"Это привело к уменьшению числа школьников и студентов этой возрастной группы в системе образования. В учебном году 2019-2020 их зарегистрировано 186,9 тысячи, что на 14,4% меньше, чем в 2015-2016 учебном году", - отметили в Нацбюро статистики.

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Сколько молодежи работает

Что касается занятости на рынке труда, то более трети молодых людей в возрасте 15-34 лет работают – 274 тысячи человек. Безработными считаются порядка 20 тысяч, а экономически неактивными - примерно 420 тысяч (в этом случае речь идет об учащихся в образовательных учреждениях страны).

"Каждый третий молодой человек 15-29 лет не работает и не учится. А свыше 4% трудоустроенных одновременно еще и учится, при этом у каждого четвертого неофициальная работа", - сказано в отчете ведомства.

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Уровень безработицы среди молодежи почти вдвое превышает средний показатель по стране.

Многие выбирают заработки за границей

Согласно статистике, около 15% молодых людей склоняются к тому, чтобы уехать на работу, или ищут место трудоустройства за границей на срок менее года. В основном речь идет о представителях мужской половины – выходцев из сельской местности.

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"Свыше 50 тысяч из общего числа молодых людей в возрасте 15-34 лет находится на заработках за границей или в поисках трудоустройства на срок до одного года. Большая часть из них мужчины – 79,3%, а 84,2% - жители сел", - сказано в отчете.

Топ-5 стран, куда чаще всего отправляется на заработки молдавская молодежь:

Россия (25,2%);

Германия (16,8);

Италия (11,3%):

Франция (10%);

Великобритания (9%).

"Доля молодых женщин, которые работают в Италии, в четыре раза превышает число мужчин, тогда как Россию выбирают больше мужчины", - сказано в отчете.

Международный день молодежи

Молдавские власти поздравили молодых людей с праздником - Международным днем молодежи.

Спикер парламента республики Зинаида Гречаная напомнила, что эта дата отмечается ежегодно 12 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

"Стратегия ООН "Молодежь-2030" выделяет несколько приоритетных направлений для изменения жизни молодых людей к лучшему: участие, доступ к услугам здравоохранения и образования, экономическая интеграция, реализация гражданских и политических прав, поддержка во время кризисов и конфликтов. Думаю, что это очень долгожданная дорожная карта в молодежной политике для каждого государства-члена ООН", - сказала Гречаная.

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По ее словам, в молдавском парламенте при широком участии молодежи была проведена фактическая оценка действия Закона о молодежи. Предложения по совершенствованию законодательства с учетом повестки ООН, текущих вызовов скоро будут включены в законопроект, который направлен на поддержку и поощрение молодых людей к их активному участию в социальной, экономической, политической, гражданской и других сферах жизни.

Премьер Ион Кику подчеркнул, что правительство республики предпринимает все меры для повышения качества жизни и возможностей, доступных молодым людям, чтобы обеспечить как можно больше перспектив их развития в Молдове.

"С этой целью правительство уделяет первоочередное внимание обеспечению необходимых условий для качественного образования. Пандемический кризис ясно показал наши уязвимые места в системе обучения. Мы сосредоточим наше внимание и ресурсы на решении этих проблем", - сказал премьер.

Кику обратил внимание на то, что цифровой век вынуждает модернизировать образование, чтобы готовить квалифицированных специалистов к новым требованиям рынка труда.

"Для этого мы намерены создать Национальное агентство по развитию молодежных программ и мероприятий, которое будет непосредственно отвечать за реализацию молодежной политики", - отметил глава кабмина.

Глава правительства также сообщил, что власти продолжат инвестировать в улучшение условий жизни молодежи: современную инфраструктуру, возможности для развития бизнеса, качественное образование и хорошо оплачиваемую работу. "Будем способствовать обучению и становлению новых лидеров в различных областях для процветания нашей страны", - сказал Кику.

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