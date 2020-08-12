Полвека без ремонта: в Кишиневе появится живописный подземный переход - фото

В столичном секторе Чеканы пройдет капитальный ремонт в подземном переходе по улице Алеку Руссо, впредь там не будет торговых точек, а стены украсят росписи с видами Кишинева.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В примэрии муниципия Кишинев продолжают внедрять инфраструктурные проекты, один из них - ремонт подземных переходов по всему городу. На этот раз городские власти всерьез взялись за реконструкцию перехода по улице Алеку Руссо, который был построен в 1970 году.

Как сообщил на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, в течение 50 лет никто из представителей городской власти ни разу не озаботился состоянием этого важного объекта, поскольку подземный переход связывает две стороны скоростной трассы, соединяющий сектора Чеканы и Рышкановка.

В результате подземное помещение представляло собой удручающую картину - в нем располагались торговые точки и царила полная антисанитария, были проблемы с освещением.

"Я бы хотел поинтересоваться у предыдущих примаров города - в скольких подземных переходах они лично проводили инспекцию, чтобы узнать, в каком состоянии находятся эти объекты", - задался вопросом Чебан.

За несколько месяцев переход будет полностью восстановлен - на стенах появятся росписи с видами сектора Чеканы, полностью восстановят гранитное покрытие. Также будут смонтированы удобные пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Для безопасности жителей города повсеместно установят камеры видеонаблюдения. Впредь здесь не будет ни одного торгового ларька.

На данный момент в столице ремонтируют еще три подземных перехода. Один из них, расположенный на скоростной трассе на виадуке, связывающем сектора Центр и Ботаника, будет сдан в эксплуатацию в течение ближайших нескольких недель, заверил кишиневский градоначальник.

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