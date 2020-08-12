(Не)доступное море: где жителям Молдовы отдохнуть в условиях пандемии

Коронавирус разбил мечты многих граждан Молдовы на полноценный отпуск. Лето подходит к концу, а выбраться на море по-прежнему не так просто. Как попасть на заветный пляж, и куда можно поехать с молдавским паспортом в этом сезоне – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. В настоящий момент гражданам Молдовы доступно морское побережье трех стран: Украины, Болгарии и Турции. Где можно сделать тесты на COVID-19, и с какими ограничениями придется столкнуться, рассказали те, кому удалось в этом году поплескаться в морской воде.

Украина

Самым доступным направлением морского отдыха для обладателей молдавских паспортов традиционно является Украина. Хорошие новости в том, что въехать в страну и погулять по улочкам Одессы можно даже в разгар пандемии. Плохая: придется сдавать тест в украинской лаборатории, а до этого находиться на самоизоляции.

Для въезда в соседнее государство отдыхающему из Молдовы понадобится специальная медстраховка против коронавируса (средняя стоимость – примерно один евро в день, ее можно приобрести в молдавской страховой компании или непосредственно на границе) и украинская сим-карта с интернетом.

На таможне, при въезде в Украину, отдыхающий должен установить на свой смартфон специальное приложение "Дій вдома". Его задача – отследить местонахождение иностранца и то, как он соблюдает режим самоизоляции.

"Я выдвинулся в путь 31 июля в 07.45 и к 10 с небольшим уже был на таможне. Меня встретили приветливые пограничники и предупредили об обязательной самоизоляции на срок в 14 дней. Либо можно сдать в Украине тест на коронавирус по методу ПЦР и не ждать столько времени. Главное, заранее приготовить украинскую сим-карту с минимальным балансом на счету или можно ее приобрести по месту. Я установил приложение "Дій вдома" заранее, таможенники помогли с его активацией и объяснили, как оно работает. Вот и все, добро пожаловать!", – поделился своим опытом въезда в соседнюю страну Артем Барташ.

© Photo : Диана Лаур, личный архив Въезд в Одессу

В приложении необходимо прописать украинский адрес, где вновь прибывший берет на себя обязательство находиться на самоизоляции или обсервации до прохождения теста в местной клинике. Чтобы доехать в указанный пункт, у отдыхающего есть от 12 до 24 часов в зависимости от его удаленности от границы.

Прибыв на место, отдыхающему необходимо зайти в программу и подтвердить, что он находится по обозначенному адресу.

Приложение попросит сделать около пяти сэлфи с разных ракурсов в режиме реального времени (например, с полузакрытым глазом, наклоном головы направо и т.д.), чтобы оно смогло отсканировать лицо и местонахождение пользователя. Таким образом, сервис проверяет геолокацию и отслеживает, сидит ли человек дома.

Затем у туриста есть две опции: если нет желания или возможности проходить тест в Украине, можно продолжать находиться на самоизоляции и таким образом пробыть 14 дней на карантине. Все это время программа будет присылать до трех уведомлений в сутки в различное время (с 9 утра до 9 вечера) с просьбой сделать фотографии.

© Photo : Facebook / Alex Bred Скрин приложения "Дій вдома" после завершения самоизоляции

Уведомления приходят в случайное время, и у пользователя есть только 15 минут для загрузки фото. Если они не отсылаются вовремя, то приложение отправляет сигнал пограничникам, а от них к участковому, который может нагрянуть на указанный адрес с проверкой.

Те же, кто хочет попасть на пляж и не ждать все 14 дней в карантине, обязаны сделать тест на коронавирус в одной из украинских авторизированных клиник, которые сотрудничают с приложением "Дій вдома".

Результаты анализов придется ждать до 48 часов. Клиника отправляет результат теста в реестр, где человек находится на учете, и если он отрицательный, то приложение автоматически снимает пользователя с обсервации – эта процедура займет еще до 24 часов.

© Photo : Диана Лаур, личный архив Анкетирование перед прохождением теста

Стоимость теста в украинской лаборатории – 1500-1800 гривен (около 50 евро). Список медцентров, где можно пройти ПЦР-тест на коронавирус, доступен на сайте www.visitukraine.today.

"По прибытии в Одессу мы нашли ближайшую к нам клинику и сразу отправились туда. Необходимо обязательно оповестить врачей, что анализ сдается для сервиса "Дій вдома" (чтобы после прохождения теста они загрузили результаты в базу приложения – прим.ред.). Учитывайте, что забор анализа проходит только до 12 часов. Если вы не успели, то можно пройти тест на следующее утро или заказать его по месту вашего проживания. Будет чуть дороже, но не смертельно. Итого: два дня изоляции, 57 евро и вы на море!", – поделился на своей странице в Facebook пользователь Alex Bred.

"Я сдал тест минут за 15-20 (волокита с бумагами длилась больше, чем сдача теста). Сбор биоматериалов занимает от силы минуту: берут два мазка из носа и горла", – рассказал отдыхающий Артем Барташ.

А можно с молдавским тестом?

Как оказалось, нельзя. На украинской таможне с тестом на COVID-19, сделанным в одной из молдавских лабораторий, через границу могут пропустить, но придется повторно проходить тестирование в украинской клинике. Только после этого иностранца снимут с наблюдения.

Ранее посольство РМ в Киеве объявило, что с 1 августа граждане РМ могут въехать на территорию Украины со справками об отсутствии COVID-19, выданными за 48 часов, в том числе и медучреждениями Молдовы. На практике же эта процедура не работает: людей, которые пытаются апробировать молдавский тест в медцентре Украины, ожидает неприятный сюрприз.

"Я сейчас в Одессе: наши тесты здесь не хотят печатать, сразу предлагают сдать. Они подтверждают подлинность, но не принимают результаты молдавского документа. Так что сдавать в Кишиневе не стоит: экономьте время и деньги. Кстати, по моим впечатлениям в Одессе нет карантина, вчера на Аркадии я встретил лишь двух людей в маске", – написал на своей странице в Facebook пользователь Александр Черновский.

"Можно делать молдавский тест, можно не делать, украинским таможенникам совершенно неважно, есть он у тебя или нет. Задача сотрудников пограничной службы – привязать въезжающего иностранца к приложению "Дій вдома", у них нет права добавлять результаты теста в базу приложения. Это могут делать только авторизированные клиники. Так что в Украине тестирование проходить придется", – рассказала Диана Лаур, которая недавно вернулась из отпуска в соседней стране.

Кстати, собеседница добавила, что на обратном пути при возвращении в Молдову украинские пограничники потребовали у нее отрицательные результаты теста на COVID-19. Поэтому она рекомендует всем отдыхающим иметь при себе справку в распечатанном или электронном виде.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Sputnik Молдова подтвердили, что проблема существует и коснулась значительного числа людей.

"Насколько нам известно, украинские власти еще не объявили о том, как на практике будет внедряться процедура признания молдавских тестов. Поэтому до принятия дополнительных решений остаются в силе прежние ограничения", – сообщили в пресс-службе министерства.

Болгария

С 28 июля обладателям молдавских паспортов разрешен въезд на территорию Болгарии. Отдыхающим необходимо представить результаты теста ПЦР на COVID-19. Справка должна быть на английском языке, а тест проведен не более чем за 72 часа до въезда на территорию страны.

В отличие от Украины, специальная страховка против коронавируса не требуется.

Однако многие отдыхающие отказываются от поездки в виду дороговизны подобной затеи. Некоторые болгарские отели и туроператоры компенсируют стоимость теста на коронавирус, но далеко не все.

"Стоимость тестирования в Молдове в среднем – 800 леев. А еще требуется заплатить за перевод справки на английский, так что финальная цена документа составит 900 леев. Если учесть, что отдыхать обычно едут семьи с детьми, получается дорого", – сообщила руководитель одной из туристических компаний Кишинева Прасковья Кулева.

Максим Катрич, который в настоящий момент отдыхает со своими близкими в Болгарии, рассказал Sputnik Молдова, что его семья делала тесты через туристическое агентство, с помощью которого они смогли получить скидку в лаборатории в размере 30 процентов.

Отдельная проблема – обеспечение для молдавских туристов транзита через Румынию, куда в настоящее время гражданам нашей страны въезд закрыт. Но при доказательстве факта следования в Болгарию проехать можно.

© Photo : Максим Катрич, личный архив. Карта с маршрутом транзита через Румынию

"На румынской границе у нас потребовали показать стандартную медстраховку (не антикоронавирусную) и доказательство брони отеля в Болгарии. Выдали лист с картой маршрута и отметкой, что за 48 часов мы должны покинуть территорию Румынии. Там же на таможне перед нами развернули две машины из-за отсутствия доказательств пребывания в Болгарии. Болгары при въезде попросили только тесты на COVID-19", – поделился Максим Катрич.

Румыния недоступна: граждане Молдовы разворачиваются назад с таможни>>>

По его словам, многие отели в Болгарии вообще не открылись. Гостиница, в которой отдыхает семья, заполнена почти полностью.

"Для избежания столпотворения администрация отеля организовала приемы пищи по четным и нечетным номерам гостиницы. Четные обедают с 12:00 до 13.30, нечетные – с 13.30 до 15.00", – пояснил отдыхающий.

В то же время, по его наблюдениям, противоэпидемические меры на курорте практически не соблюдаются.

"Маски носят только в больших магазинах, никто не придирается. Самые строгие меры в аптеках: пускают только по одному и обязательно в маске. Что касается отеля, защитные средства носит только персонал в столовой и за барной стойкой. Удивительно, что при этом у болгар одни из самых низких показателей заражения", – отметил Катрич.

© Photo : Максим Катрич, личный архив Отдых в Болгарии в условиях пандемии

Напомним, что на 12 августа 2020 в Болгарии зафиксировано 13 722 случая заражения коронавирусом COVID-19 при населении в семь миллионов человек. Для сравнения: в Молдове данный показатель превысил 28 тысяч, а проживающих в республике менее трех миллионов.

Турция

Турция возобновила авиасообщение с Молдовой еще в июле. Для отдыха на турецком побережье рекомендуется приобрести страховку против коронавируса (не обязательно). Она может быть двух типов: за один евро в день человека будут лечить от COVID-19 в турецкой клинике, а за четыре евро в день – еще и покроют расходы на вылет домой.

Примечательно, что для отдыха в Турции не требуется прохождение теста на коронавирус. Его необходимо сделать, только если у человека выявлены симптомы заболевания: например, температура тела выше 37,7 градусов. По прилету отдыхающий заполняет декларацию о том, что при ухудшении самочувствия он обязуется сообщить об этом администрации гостиницы.

"В аэропорту и отеле работают термосканеры. При посещении столовой выдают одноразовую маску и опять же замеряют температуру. Персонал находится за стеклом и подает еду через окошки. Весь персонал и бармены ходят в масках, отдыхающие в основном без них. Везде расставлены дозаторы с дезинфицирующим средством, а также напоминания о важности соблюдения дистанции и ношения масок. Рынки закрыты, работают только бутики. А в остальном все как обычно", – рассказал недавно вернувшийся из Турции Владимир Полушатов.

Море в Турции © Sputnik / Vladimir Polusatov

Пляж в Турции © Sputnik / Vladimir Polusatov

Напоминание о необходимости носить маску © Sputnik / Vladimir Polusatov

Шведский стол в условиях карантина © Sputnik / Vladimir Polusatov

Шведский стол за стеклом © Sputnik / Vladimir Polusatov

Обед на свежем воздухе © Sputnik / Vladimir Polusatov

Пляж © Sputnik / Vladimir Polusatov

Дорога к морю © Sputnik / Vladimir Polusatov

Напоминание о социальной дистанции © Sputnik / Vladimir Polusatov

Замер температуры © Sputnik / Vladimir Polusatov

Аэропорт © Sputnik / Vladimir Polusatov 1 / 11 © Sputnik / Vladimir Polusatov Море в Турции

"В настоящее время турецкие отели заполняются не полностью, но в основном более, чем на 50 процентов. Многие открываются только сейчас – в середине или в конце августа, чтобы хотя бы частично отработать сезон. Например, отель "Gural Tekirova", самый известный в Кемере, возобновит свою работу только 20 августа. Отчасти это связано с тем, что гражданам России с 10 августа разрешили въезд на турецкие курорты. Кстати, после этого цены сразу выросли", – рассказала владелица одного из столичных турагентств Анна Хынку.

Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что в каждой гостинице оборудованы специальные изоляционные комнаты, а информация о постояльце будет отправлена в Минздрав страны.

При этом в курортных зонах страны серьезно увеличилось количество эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

"Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", – написал Коджа, обратив внимание на то, что Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.

Кстати, свои двери отдыхающим из Молдовы постепенно открывает и Египет. Анна Хынку сообщила, что с 13 августа возобновляются чартерные авиарейсы в Хургаду, а с 13 сентября начнут летать самолеты и в направлении Шарм-эль-Шейха. Тест на коронавирус для отдыха в Египте, как и в Турции, не обязателен.

Греция

До 14 августа гражданам Молдовы закрыт въезд и в Грецию. Об этом сообщили в посольстве республики в Афинах.

"Для предотвращения распространения COVID-19 власти Греции решили продлить ограничения на въезд на территорию государства гражданам из стран, которые не входят в ЕС, в том числе и для граждан Молдовы", – говорится в сообщении дипмиссии.

Однако граждане Евросоюза и члены их семей, у которых нет гражданства ЕС, могут въезжать на территорию Греции. Таким образом, если в семье хотя бы у одного родителя есть румынское, болгарское или иное европейское гражданство, доступ в страну лазурного моря им открыт.

Данные изменения вступили в силу с 1 августа. Условие – наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда на территорию Греции, и отсутствие международных поездок в последние две недели перед путешествием.

© Photo : Daniela Dumbrava / Arhivă personală Пляж в Греции

Своим опытом отдыха в Греции в условиях пандемии поделилась пользователь Алена Беркач.

"Мы поехали большой компанией. У меня болгарский паспорт, у одного человека – румынский. Все остальные с молдавскими. В ночь перед отъездом заполнили PLF форму для въезда туристов на территорию Греции. На всякий случай я распечатала заполненный вариант, и он пригодился: попросили показать на румынской таможне", – рассказала собеседница.

Также Алена отметила особенности прохождения КПП на пути к заветному морю.

"В Румынии нас осматривали около двух часов, проверили тесты, PLF форму и багаж. Болгарию проехали быстро, пограничники были вежливы и даже предложили остаться у них. При въезде в Грецию прямо на таможне люди не в специализированной одежде выборочно делали тесты на коронавирус и прикрепляли результаты к QR коду", – сообщила она.

Бесконтрольный контроль

Счастливчики из Молдовы, которым удастся попасть на море в этом сезоне, не должны забывать о том, что по возвращении домой они будут вынуждены провести две недели на самоизоляции. И поблажки в виде того, что можно сделать тест и досрочно выйти из карантина, в нашей стране нет.

Основной аргумент властей в этой ситуации заключается в том, что у коронавируса большой инкубационный период, и тест не всегда способен своевременно выявить факт заражения.

Каждый день в Молдову прибывают несколько тысяч человек: они заполняют эпидемиологические карты на границе. Последующее их местонахождение не всегда контролируется.

Диана Лаур рассказала, что недавно вернулась из Украины, и в течение двух недель пребывания дома на карантине ее никто не контролировал.

"За все это время не было ни одного звонка или какой-либо другой меры проверки. Я честно просидела 14 дней дома, даже в магазин особо не выходила, но все это только на моей совести", – добавила она.

В Молдове не создали программное обеспечение для мониторинга въезжающих в страну, как это сделала Украина, а ресурсов физически отслеживать всех возвращающихся в республике нет.

А пока ласковое море ждет всех, кого не пугают формальности, многочисленные проверки и новые риски.

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