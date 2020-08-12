Опасная находка в нескольких шагах от пляжа: что нашли в Вадул луй Водэ

Чтобы опасная находка не привела к серьезным последствиям, потребовалась помощь саперов Национальной армии Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Буквально в нескольких шагах от пляжа в Вадул луй Водэ обнаружили несколько десятков артиллерийских снарядов различного калибра. Как сообщили в Минобороны, речь идет о взрывных устройствах времен Второй мировой войны.

Снаряды находились глубоко в земле в 100 метрах от пляжа. Их обнаружил мужчина.

"По итогам изучения местности группа военнослужащих саперного батальона Codru выявила 29 артиллерийских снарядов различного калибра. Речь идет о боеприпасах советского производства. Их увезли и уничтожили в центре по подготовке Национальной армии", - сообщили в министерстве.

С начала года саперы ликвидировали 1806 взрывных объектов на всей территории страны.

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