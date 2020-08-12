Где в Кишиневе откроется пляжный стадион и Академия футбола для детей

Муниципальные власти планируют реализовать эти и другие проекты, направленные на развитие спорта в столице.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Первый в Кишиневе современный пляжный стадион скоро будет сдан в эксплуатацию. Он откроется в парке La Izvor на Скулянке. В планах также создание Академии футбола для детей и молодежи в столичном секторе Чеканы.

Как сообщил примар (мэр) города Ион Чебан, проект разработан совместно с Молдавской федерацией футбола.

"Академия будет располагаться в Теоретическом спортивном лицее №2. Чтобы исключить любые интерпретации, заявляю, что на этом месте не будет построено ничего, кроме спортивных площадок", - заверил он.

По словам Чебана, власти муниципия намерены реализовать и другие проекты для развития спорта в учебных заведениях столицы. Для этого к участию привлекут различные спортивные федерации, действующие в Молдове.

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