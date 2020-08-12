Додон рассказал, насколько обеспечена продовольственная безопасность Молдовы

Глава государства прокомментировал последствия неблагоприятных погодных условий и урожай 2020 года, назвав культуры, которые пострадали больше всего.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Продовольственная безопасность страны в этом году обеспечена, несмотря на продолжительную засуху. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в среду по итогам заседания Высшего совета безопасности.

Как отметил глава государства, урожай этого года составил 440 тысяч тонн пшеницы. В прошлом году собрали порядка миллиона тонн.

"Для внутренних нужд страны необходимо 360 тысяч тонн пшеницы. Продовольственная безопасность государства с учетом тяжелой ситуации в этом году обеспечена полностью", - подчеркнул Додон.

По его словам, в Госрезерве на данный момент есть дополнительно 51 тысяча тонн пшеницы из урожая предыдущих лет.

"Сложная ситуация и по второй группе - кукурузе и подсолнечнику. Ежегодно мы собираем в Молдове порядка двух миллионов тонн кукурузы. Для внутренних нужд страны нужно 700 тысяч тонн. Обычно мы экспортируем миллион, миллион с лишним тонн. В этом году ожидаем урожай кукурузы чуть более миллиона тонн", - пояснил глава государства.

Он еще раз подчеркнул, что эти цифры говорят о том, что продовольственная безопасность страны в этом году обеспечена. Однако, по словам президента, показатели не могут не тревожить, так как потенциала для экспорта у аграриев нет.

Глава государства также сообщил, что в этом году из-за заморозков весной на 80% пострадали абрикосы, на 50% - персики, на 20-30% - яблоки.

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