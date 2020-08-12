Молдавские аграрии продолжают протесты, что по этому поводу думает президент

Манифестации молдавских сельхозпроизводителей продолжаются. Аграрии ждут конкретных мер от властей. Глава государства отметил, что пострадавших производителей поддержат материально, кроме того руководство страны обратилось за помощью к внешним партнерам.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители продолжают протесты. Некоторые из них и вовсе не расходились по домам. В среду аграрии уже успели перекрыть и разблокировать несколько дорог.

Протестующие ждут реакции со стороны властей. По итогам манифестаций в среду производители соберутся на совместное заседание, чтобы решить, в какой день они выведут сельхозтехнику в Кишинев, чтобы продолжить митинги.

Нынешние акции протеста проводятся уже в третий раз. Накануне аграрии заблокировали трассу национального значения Кишинев-Каушаны на 20 минут. Также поступили и их коллеги в Хынчештах. А в районе села Руска вдоль дороги в обоих направлениях стояла сельхозтехника.

Позиция главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что проблемы, связанные с продолжительной засухой, обсуждались в среду на заседании Высшего совета безопасности.

"В этом году Фонд субсидирования в сельском хозяйстве составил 1,1 миллиарда леев. В 2019-м было на 200 миллионов меньше. Обсудили сегодня, что будут выделены дополнительно 300 миллионов леев. На первом этапе это коснется зерновых первой группы - пшеницы, ячменя и рапса. Из 400 тысяч гектаров на 200 тысяч мы решили выделить субсидии в более чем тысячу леев за гектар. Второй этап - оценка пострадавших от засухи полей, отведенных под вторую группу - подсолнечник и кукурузу. Надеемся, что скоро этот подсчет завершится, и решим, чем помочь. Государство окажет поддержку и по этим культурам", - отметил Додон.

Глава государства напомнил, что власти республики обратились к зарубежным партнерам за помощью. "У меня были дискуссии с руководством Российской Федерации. Надеемся получить поддержку со стороны России в виде топлива для тех производителей, которые пострадали больше всего", - сообщил президент.

По его словам, также власти обратились за помощью к Всемирному банку, для получения специальной кредитной линии.

"Я понимаю трудности, с которыми столкнулись сельхозпроизводители, но блокированием дорог и попытками идти по политическим дискуссиям денег в бюджете больше не станет. Мы уже предоставили практически максимум того, что можем. Не можем приостановить зарплаты, пенсии и покрыть убытки в сельском хозяйстве. Поэтому предоставили то, что можем. Запросили помощь у партнеров. Уверен, что получим ее от них", - сказал Додон.

Он сообщил, что также принято решение открыть специальный фонд, в который каждый желающий может пожертвовать деньги для молдавских агропроизводителей, пострадавших от засухи.

Требования сельхозпроизводителей

Аграрии просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Специальная рабочая группа

Представители четырех парламентских фракций - Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA - провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы агросектора. По итогам дискуссий депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами сельского хозяйства. Ее возглавил депутат-демократ Николай Чубук, который заявил о солидарности с фермерами. Он выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения по имеющимся проблемам. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента. Чубук также отметил, что правительству и сельхозпроизводителям необходимо найти компромисс.

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