15:14 12 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD16.55
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Протест аграриев на трассе Кишинев-Каушаны

Молдавские аграрии продолжают протесты, что по этому поводу думает президент

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200812/31269160/moldavskie-agrarii-prodolzhayut-protesty-chto-po-etomu-povodu-dumaet-prezident.html

Манифестации молдавских сельхозпроизводителей продолжаются. Аграрии ждут конкретных мер от властей. Глава государства отметил, что пострадавших производителей поддержат материально, кроме того руководство страны обратилось за помощью к внешним партнерам.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители продолжают протесты. Некоторые из них и вовсе не расходились по домам. В среду аграрии уже успели перекрыть и разблокировать несколько дорог.

Засеянные земли засохли до того, как взошел урожай
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Молдавские аграрии в ужасе: засеянные земли засохли до того, как взошел урожай

Протестующие ждут реакции со стороны властей. По итогам манифестаций в среду производители соберутся на совместное заседание, чтобы решить, в какой день они выведут сельхозтехнику в Кишинев, чтобы продолжить митинги.

Нынешние акции протеста проводятся уже в третий раз. Накануне аграрии заблокировали трассу национального значения Кишинев-Каушаны на 20 минут. Также поступили и их коллеги в Хынчештах. А в районе села Руска вдоль дороги в обоих направлениях стояла сельхозтехника.

Позиция главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что проблемы, связанные с продолжительной засухой, обсуждались в среду на заседании Высшего совета безопасности.

"В этом году Фонд субсидирования в сельском хозяйстве составил 1,1 миллиарда леев. В 2019-м было на 200 миллионов меньше. Обсудили сегодня, что будут выделены дополнительно 300 миллионов леев. На первом этапе это коснется зерновых первой группы - пшеницы, ячменя и рапса. Из 400 тысяч гектаров на 200 тысяч мы решили выделить субсидии в более чем тысячу леев за гектар. Второй этап - оценка пострадавших от засухи полей, отведенных под вторую группу - подсолнечник и кукурузу. Надеемся, что скоро этот подсчет завершится, и решим, чем помочь. Государство окажет поддержку и по этим культурам", - отметил Додон.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон рассказал, насколько обеспечена продовольственная безопасность Молдовы

Глава государства напомнил, что власти республики обратились к зарубежным партнерам за помощью. "У меня были дискуссии с руководством Российской Федерации. Надеемся получить поддержку со стороны России в виде топлива для тех производителей, которые пострадали больше всего", - сообщил президент.

По его словам, также власти обратились за помощью к Всемирному банку, для получения специальной кредитной линии.

"Я понимаю трудности, с которыми столкнулись сельхозпроизводители, но блокированием дорог и попытками идти по политическим дискуссиям денег в бюджете больше не станет. Мы уже предоставили практически максимум того, что можем. Не можем приостановить зарплаты, пенсии и покрыть убытки в сельском хозяйстве. Поэтому предоставили то, что можем. Запросили помощь у партнеров. Уверен, что получим ее от них", - сказал Додон.

Он сообщил, что также принято решение открыть специальный фонд, в который каждый желающий может пожертвовать деньги для молдавских агропроизводителей, пострадавших от засухи.

Требования сельхозпроизводителей

Аграрии просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Протест сельхозпроизводителей.
© Sputnik / Mihai Caraus
Зажаты в тиски: молдавские аграрии в отчаянии протестуют и требуют помощи

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Специальная рабочая группа

Представители четырех парламентских фракций - Демпартии, Партии социалистов, Партии PAS и Платформы DA - провели во вторник заседание, на котором обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы агросектора. По итогам дискуссий депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами сельского хозяйства. Ее возглавил депутат-демократ Николай Чубук, который заявил о солидарности с фермерами. Он выразил уверенность, что правительство и аграрии совместными усилиями найдут оптимальные решения по имеющимся проблемам. По его словам, данные меры следует обсудить в высшем законодательном органе страны, в том числе путем созыва внеочередного заседания парламента. Чубук также отметил, что правительству и сельхозпроизводителям необходимо найти компромисс.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Подсчитываем убытки": молдавский аграрий о будущем урожае пшеницы и фруктов
Молдавские аграрии в отчаянии: одни убытки перед новой посевной кампанией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протесты аграриев в Молдове.
Аграрии снова вышли на протесты: как это было и чем закончилось
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19.
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться