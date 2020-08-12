Официальные данные: сколько в Молдове повторно заразившихся COVID-19

Глава государства рассказал, возобновят ли работу с 1 сентября школы и детсады, сколько у республики в наличии тестов на коронавирус, а также о том, как часто в республику "завозят" COVID-19.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. В Молдове зарегистрировано как минимум четыре случая повторного инфицирования COVID-19. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в среду на пресс-подходе по итогам заседания Высшего совета безопасности.

Других подробностей по этим эпизодам глава государства не сообщил.

В пресс-службе Минздрава, в свою очередь, отметили, что на данный момент выявлено несколько случаев с подозрением на повторное инфицирование. "Сейчас эти случаи документируются и анализируются специалистами Национального агентства общественного здоровья и министерства, чтобы высказаться по ним окончательно", - отметили в ведомстве.

Говоря о вакцине от коронавируса нового типа, Додон отметил, что коллеги из правительства сообщили, что пока ни одна из них в мире не прошла все необходимые процедуры для экспорта за границу.

"Молдова зарегистрировалась во Всемирной организации здравоохранения по поводу вакцины, чтобы как только она появится, мы смогли ее принять в Молдову", - сказал Додон.

Ситуация с COVID-19 в Молдове

Как сообщил президент, всего в стране подтверждено лабораторным путем 28 223 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых на данный момент в активной форме - 7 626.

"Число выздоровевших составляет 70% - порядка 20 тысяч человек. Общее количество летальных исходов, к сожалению, достигло 857 - 3,1% из общего числа выявленных случаев. В тяжелом состоянии находится 442 пациента", - сказал Додон.

По его словам, в стране насчитывается 10 лабораторий, занимающихся обработкой тестов на наличие COVID-19, шесть из которых - государственные.

"К осени будут сданы в эксплуатацию еще две лаборатории... На данный момент в запасе у нас есть свыше 100 тысяч тестов. Дополнительно 130 тысяч тестов находятся в процессе доставки или покупки. Говорим только о государственных структурах, не о частных", - отметил Додон.

Средний возраст инфицированных COVID-19 составляет 46 лет, а тех, кто умирает от осложнений, вызванных коронавирусом, - 66 лет. В 98% случаев летальных исходов у заразившихся наблюдается сопутствующее хроническое заболевание.

Инкубационный период для коронавируса нового типа составляет пять дней. Большая часть граждан, у которых подтвердился COVID-19, приходится на женщин - 51%.

"Случаев "импорта" всего 1% - 288 эпизодов ввоза инфекции. Остальные случаи заражения произошли внутри страны. Статистика "импорта" инфекции за последние 14 дней: Турция - на первом месте, а Румыния - на втором. Практически речь идет о тех, кто отправляется на отдых", - отметил президент.

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Работа школ и детсадов в период пандемии

Отдельно на заседании Совбеза речь шла и о работе образовательных учреждений.

"Коллеги из правительства согласились, что их (учебных заведений - ред.) работа должна будет возобновиться с 1 сентября. Речь идет о школах, детсадах, но, естественно, с соблюдением всех необходимых норм", - подчеркнул Додон.

По его словам, "в случае появления первых рисков, это будет взято в расчет, и придется вернуться к системе карантина".

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В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в марте, все учащиеся были переведены на удаленный процесс обучения.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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