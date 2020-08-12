Кику рассказал, когда сдадут в эксплуатацию газопровод Яссы-Унгены-Кишинев

По его словам, эта ветка представляет реальную альтернативу для страны с точки зрения обеспечения газом.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев сдадут в эксплуатацию ко Дню независимости Молдовы – 27 августа. Об этом в среду сообщил премьер Ион Кику.

"В этом году у нас есть еще один поводя для радости. Потому что в этом году ко Дню независимости будет сдан объект энергетической инфраструктуры, который укрепит независимость нашей страны. Речь идет о газопроводе Яссы-Унгены-Кишинев", - сказал глава кабмина.

По его словам, эта ветка представляет реальную альтернативу для страны с точки зрения обеспечения газом.

"К сожалению, за последние 10 лет были ситуации, когда энергетическая безопасность, в частности, обеспечение страны природным газом была под большим риском. Поэтому этот газопровод может использоваться как одно из решений в трудных ситуациях, когда традиционные маршруты обеспечения Молдовы газом, сталкиваются с проблемами", - пояснил глава кабмина.

Он выразил благодарность Румынии за оказанную помощь. "Так как 27 августа у нас большой праздник, и такой объект заслуживает красивого торжества в честь сдачи в эксплуатацию, направил приглашение премьеру Румынии Виктору Орбану принять участие в этой церемонии", - сказал Кику.

По его словам, в последующий период оператор по распределению газа на местном рынке будет брать в расчет и этот газопровод.

Когда ждать румынский газ

Строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев официально завершено. Однако говорить о том, что в Молдову из Румынии уже сейчас может поступать природный газ в необходимых объемах, пока преждевременно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

"То, что закончено строительство ветки Унгены-Кишинев, еще совершенно не значит, что газ по этому газопроводу может поступать из Румынии в Молдову в достаточном количестве. У нас тоже было много шума, когда достроили газопровод Яссы-Унгены, который также по большому счету не решал проблему, потому что не хватало мощности", - сказал эксперт.

Рассчитывать на полноценную работу нового газопровода можно не раньше 2022 года, утверждает собеседник.

В Минэкономики Sputnik сообщили, что в период 2019-2020 годов по газопроводу Яссы-Унгены не поступал газ.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

Что надо знать о газопроводе

Работы на семи участках, связанных с отрезком газопровода Унгены-Кишинев, ведутся с начала 2019 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро. Процесс сдачи в эксплуатацию этого объекта несколько раз переносился. На прошлой неделе румынский премьер Виктор Обран официально объявил, что газопровод готов.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составляет около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год (свыше 4 миллионов кубометров в сутки, при потребности около 15,5 миллионов).

Эта газовая ветка подключит молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. Данная магистраль подачи соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной 2018 года приватизировала румынская компания Transgaz. Ранее сообщалось, что через ветку Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

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