Додон о "краже миллиарда": скоро начнется арест активов за границей

Глава государства сообщил, что на каком этапе находится расследование банковской кражи, а также рассказал, какие именно вопросы по этой теме были подняты на заседании Совбеза.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что по делу о расследовании банковской кражи в ближайшее время начнется арест активов за границей на сотни миллионов долларов. Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Высшего совета безопасности.

Он напомнил, что прямой ущерб государству составляет 13,3 миллиарда леев. И это без учета процентов, которые выплачиваются Нацбанку.

По его словам, деньги, уже переведенные в бюджет, и активы, на которые наложен секвестр, на данный момент достигают суммы в 6,3 миллиарда леев.

"Это вдвое больше, чем было в начале года. И тут речь идет лишь о внутренних источниках. На данный момент на счет уже поступили 2,5 миллиарда леев, а секвестры – 3,8 миллиарда. Третий элемент – хорошая активизация деятельности по возврату денег из-за рубежа", - пояснил президент.

Как подчеркнул глава республики, известно, что большая часть средств была выведена за границу. Он отметил, что Кишинев подал 51 запрос об оказании правовой помощи.

"Это означает, что в ближайшее время мы начнем арест активов за пределами страны. Уже знаем, где находятся активы, кэш в сотни миллионов долларов", - сказал Додон.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. В мае 2020-го Генпрокурор Вячеслав Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

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