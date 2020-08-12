Минздрав: подтверждены 474 новых случая инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 474 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19,. Об этом сообщили в среду на брифинге Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы три эпизода импорта инфекции.

По данным ведомства, за сутки проведено 2 564 теста, из них 1996 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 28 697.

В тяжелом состоянии находятся 413 пациентов (из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1190 человек - в состоянии средней степени тяжести. Активных случаев инфекции - 7 842.

Из больниц выписаны 258 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 19 998 человек.

Зафиксированы еще шесть летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 863.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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