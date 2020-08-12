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Минздрав: подтверждены 474 новых случая инфицирования COVID-19

© Sputnik / Moscow Healthcare Department
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1727)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200812/31273366/minzdrav-podtverzhdeny-novykh-sluchaya-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа в Республике Молдова, достигло 28 697.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 474 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19,. Об этом сообщили в среду на брифинге Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

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© Photo : пресс-служба Минздрава РФ
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Зарегистрированы три эпизода импорта инфекции.

По данным ведомства, за сутки проведено 2 564 теста, из них 1996 первичных. 

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 28 697.

В тяжелом состоянии находятся 413 пациентов (из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1190 человек - в состоянии средней степени тяжести. Активных случаев инфекции - 7 842. 

Из больниц выписаны 258 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 19 998 человек.

Зафиксированы еще шесть летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 863. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1727)

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