Рабочая группа во главе с Моникой Бабук обсудит выплаты учителям

Сформированная четырьмя парламентскими фракциями структура своей первоочередной задачей видит рассмотрение всех аспектов подготовки к новому учебному году в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Первое заседание рабочей группы по ситуации с коронавирусом, сформированной по итогам встречи представителей правящей коалиции с оппозиционными фракциями, состоится в четверг, 13 августа. Об этом в рамках программы "Экспертиза" на радио Sputnik Молдова заявила вице-председатель парламента Моника Бабук.

По ее словам, заявлено участие депутатов Адриана Лебединского и Виктора Односталко от ПСРМ, Игоря Гросу от ПДС и Марии Чобану от ППДП. Кроме того, к дискуссии приглашены министр просвещения Игорь Шаров, глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, а также директор Национального агентства общественного здравоохранения Николай Фуртунэ.

Как подчеркнула вице-спикер, на встрече будут обсуждаться вопросы подготовки учреждений образования к новому учебному году. В частности - оплата учителям внеурочных часов и выплата премии, которую педагоги традиционно получали в августе.

"Мы хотим идентифицировать, откуда взять эти деньги, чтобы выплатить августовские паремии учителей, которые сейчас были заморожены, и кроме того, предусмотреть средства для учителей за каждый час сверхурочной работы. Исходя из дистанционного обучения и других регламентированных вещей, они будут иметь сверхурочные часы. Все они должны быть оплачены", - отметила Бабук.

Кроме того, группа обсудит вопрос обеспечения учреждений образования средствами эпидзащиты: масками, санитайзерами, термометрами.

В ходе программы вице-спикер также затронула вопрос нехватки компьютеров в школах и семьях, где есть дети школьного возраста.

"Мы обсуждали этот вопрос еще в марте с министерством образования. Они произвели виртуальную инвентаризацию всей компьютерной техники в школах, 90% школ ею обеспечены", - отметила она. Однако, по словам Бабук, не вся техника отвечает необходимым нормам качества.

Что касается обеспечения компьютерами школьников на дому, направлены прошения партнерам по развитию, а также в международные организации – ПРООН, ЮНИСЕФ. Техника для школ поступает, но "это пока не решило все вопросы".

"Пытаемся найти и внутренние резервы. В этом году из-за пандемии были отменены многие мероприятия, для которых были предусмотрены финансовые средства, мы пытаемся перенаправить эти финансовые средства на закупку новых компьютеров, и этот вопрос будет теперь под контролем исполнительных властей. Мы понимаем, что дистанционное образование в следующем сезоне еще может для нас быть очень актуальным", - сказала Бабук.

Во вторник, 11 августа, представители четырех парламентских фракций - ДПМ, ПСРМ, ПДС и ППДП – провели заседание, главными темами которого стали ситуация в сельском хозяйстве, системе образования и пандемия COVID-19 в Молдове. По итогам встречи были сформированы две рабочие группы: по ситуации в сельском хозяйстве (ее возглавил Николай Чубук) и по ситуации с коронавирусом - ее координатором стала Моника Бабук.

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