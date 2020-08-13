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Девушка работает за ноутбуком

В Приднестровье разработали платформу для онлайн-обучения

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31252122/pridnestrove-razrabotali-platformu-dlya-onlayn-obucheniya.html

В Приднестровье презентовали образовательную платформу, которая ляжет в основу дистанционного обучения в новом учебном году.

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik. В Приднестровье презентовали Электронную школу, созданную на базе образовательной платформы Moodle. Именно она послужит основой для проведения онлайн-обучения в регионе.

"Доступ к ресурсу не ограничивается компьютером, войти в личный кабинет можно как с планшета, так и со смартфона", - пояснили в правительственной пресс-службе.

Что включает в себя программа?

Виртуальная обучающая среда объединяет более 30 учебных направлений по школьным предметам, содержит материалы, соответствующие образовательным стандартам региона. В архиве около 400 учебников с 1 по 11 класс на трех языках – русском, молдавском и украинском.

Как подчеркнула глава Минпросвета региона Алла Николюк, учебные материалы разработаны в соответствии с возрастом школьников и адаптированы для онлайн-обучения. На данный момент в базу данных загружено 3,2 тысячи уроков из 3,5 тысячи подготовленных.

Школа. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus.
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"Это объем информации только для первой четверти. В октябре завершится загрузка обучающих материалов для работы во второй четверти", - уточнила она.

Электронная обучающая среда станет базой для получения информации как для учеников, так и для учителей. Однако преподаватель может и самостоятельно подготовить учебные материалы и тестовые задания. Для этого на интернет-ресурсе предусмотрены соответствующие технические возможности. Доступны конструкторы тестов и функция для создания видеоуроков.

Как работает платформа?

Электронная школа позволяет проведение онлайн-уроков, во время которых учитель может напрямую общаться с аудиторией и показывать в режиме реального времени демонстрационные материалы, поясняя их.

Как уточнили разработчики, обучение будет проходить в соответствии со школьным расписанием. Сам онлайн-урок будет длиться не более 20 минут, а основное внимание будет уделено новому материалу. Затем школьник знакомится с указанными учебными пособиями или выполняет задание.

"На онлайн-урок учитель будет идти в том случае, когда тема сложная, когда нужно живое присутствие детей и учителя. Есть уроки, где этого не требуется, поэтому тратить время учеников и преподавателей не нужно. Тогда школьнику будет отослан готовый базовый материал, к которому учитель может добавить свои задания", - отметила Николюк.

Школа. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Предполагается, что домашняя работа будет выполняться либо в тетради, либо в программе Word, затем фото или текстовый документ будут направляться в личный кабинет учителя. Оценки также намерены выставлять в рамках электронной платформы. Предусмотрено как автоматическое выставление оценок после тестирования, так и традиционное самим педагогом.

Схитрить ученикам не удастся, поскольку программа отображает не только присутствующих на уроке, но и позволяет учителю отследить, какие учебные материалы изучает ребенок и его активность.

В своем личном кабинете школьник найдет не только список изучаемых предметов, задания для самостоятельного выполнения, но и сможет увидеть все полученные оценки.

Обучение педагогического состава работе в новой программе будет проходить в два этапа. В первую очередь необходимые знания и навыки получат школьные методисты, которые на втором этапе обучат коллег на местах. Также будет подготовлена пошаговая инструкция.

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Теги:
обучение, онлайн-платформа, школа, Приднестровье


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