Открытие дошкольных учреждений - предмет горячих дискуссий в Молдове

Несмотря на разработанные властями меры, открывать дошкольные учреждения в Молдове пока не спешат. Прозвучавшие на недавних протестах требования частников приступить к работе в августе - остались невыполненными. Родители негодуют, а у властей свои аргументы.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Гость передачи "ATITUDINI" на Sputnik Moldova – основатель ассоциации "Солидарные родители" Алла Ревенко отметила, что ответственные структуры в сфере здравоохранения уже установили правила деятельности дошкольных учреждений в условиях COVID-19, но не приняли никаких решений об их открытии 10 августа. В качестве аргумента приводится обострение эпидемиологической ситуации в стране.

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"Ни одно из требований протестующих не было услышано. Многие родители возмущены тем, что они были вынуждены уйти с работы, чтобы остаться дома с детьми, некоторые написали заявления об увольнении, поскольку не могли выполнять свои обязанности, другие оставили своих детей на попечение бабушек и дедушек или других людей. Такая ситуация продолжается уже пять месяцев, и власти не принимают во внимание наши просьбы", - подчеркнула Ревенко.

Она также утверждает, что за прошедший период серьезно пострадали частные детские сады, так как они, по сравнению с государственными учреждениями дошкольного образования, находятся в неравном положении, некоторые оказались на грани банкротства.

"Частные детсады в неравном положении с точки зрения деятельности. Государство использовало бюджетные средства для оплаты услуг неработающих учреждений в течение пяти месяцев. Работники государственных детских садов продолжают получать зарплату из бюджета, которая формируется из взносов и частных, и государственных работников", - заявила Ревенко.

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Глава ассоциации "Солидарные родители" также отмечает, что система дошкольного образования в Республике Молдова не оказывала услуг бенефициарам в течение пяти месяцев, а деньги, которые предполагалось направить на уход, присмотр за детьми и создание для них безопасной среды, фактически выбросили на ветер.

"По нашим оценкам, это не менее одного миллиарда леев, потому что за год из государственного бюджета на содержание дошкольной системы выделяется 3,3 миллиарда леев. Соответственно, за эти пять месяцев на ветер пустили один миллиард леев, предназначенный для работы учреждений, ни дня не предоставлявших услуги, которые они должны были предоставить. В то же время у нас есть частная среда, которая не получала никаких средств от государства", - говорит Ревенко.

На прошлой неделе администраторы частных учреждений дошкольного образования, а также родители, чьи дети ходят в эти сады, провели акцию протеста перед правительством с требованием разрешить работу этих учреждений с середины августа.

Власти, в свою очередь, намерены открыть детсады 1 сентября. В частности, об этом в начале текущей недели заявил президент. Игорь Додон отметил, что направит соответствующее предложение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. По словам главы государства, решение о возобновлении работы дошкольных и средних образовательных учреждений может быть принято на фоне снижения числа новых случаев COVID-19.

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Между тем, Министерство образования, культуры и исследований и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработали совместный документ, в котором оговорили условия и план действий.

Так, открывать дошкольные учреждения планируется в три этапа.

Первый считается подготовительным: администрация детсада должна оценить, насколько он готов возобновить работу. На данном этапе необходимо обеспечить детей и персонал средствами защиты, а также провести инструктаж среди родителей и работников.

На втором этапе предусмотрено тестирование новых правил и постепенное возобновление занятий. Если эпидобстановка позволит, в каждом населенном пункте/секторе крупного города предварительно откроют одно, два или три дошкольных учреждения, полностью готовых к работе в условиях COVID-19. Предполагается, что детсад смогут посещать от одной до трех групп малышей от пяти до семи лет. Группы сократят, занятия также будут проходить по урезанной схеме.

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Третий этап предусматривает, что деятельность дошкольных учреждений возобновится полностью, с учетом эпидтребований. Так, необходимо проверять состояние здоровья детей по утрам, следить за сохранением социальной дистанции между ними, ограничивать взаимодействие между группами. Игрушки и учебные материалы нужно регулярно дезинфицировать, занятия проводить преимущественно на свежем воздухе при соблюдении дистанции. Все сотрудники детсада обязаны носить защитную маску внутри помещения и при контакте как минимум с одним человеком, свести на нет контакты между собой, проводить регулярную уборку, дезинфекцию и проветривание.

Отдельные и очень важные для возобновления работы детсадов условия озвучила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Открытию дошкольных учреждений будет предшествовать их генеральная уборка и дезинфекция здания и прилегающей территории. Установлено ограничение на пребывание в группах по возрасту:

от 2 до 4 лет - не более 7-8 детей;

6-7 лет - по 10-12 детей.

Каждому малышу необходимо не менее 4 квадратных метров пространства.

Группы нужно делить на две смены, для посещения утром и после обеда. В каждой группе - минимум два воспитателя, время пребывания в дошкольных учреждениях может ограничиться до 7-8 часов. Торжественные мероприятия и утренники проводиться не будут.

Свой план действий подготовила и мэрия Кишинева. Чтобы начать работу, детсады должны выполнить целый перечень требований:

ремонт;

уборка, благоустройство территории и помещений;

оснащение необходимой техникой, оборудованием, инвентарем;

обеспечение учреждений/групп мылом, моющими и дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты;

снабжение необходимым количеством электронных или инфракрасных термометров, не предполагающих контакта с кожей;

дезинфекция всех помещений и детских площадок;

организация групп для поэтапного приема детей, максимум по 10-12 детей в группе, при этом приоритет у детей 4-6 лет;

пересмотр количества и перепланировка расположения кроватей в спальнях и столов в групповой комнате с соблюдением расстояния не менее одного метра;

утверждение расписания: графика прихода/ухода каждого ребенка с небольшими интервалами во избежание скопления людей при измерении температуры;

составление графика доставки блюд в группы в целях недопущения скопления детей у пищевого блока.

Мэр столицы Ион Чебан отметил, что к возможному возобновлению работы детсадов столица должна быть готова полностью. При этом согласование муниципальных проектов на национальном, региональном и международном уровнях приветствуется.

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Работа детских садов в Молдове была приостановлена 11 марта 2020 года, соответствующий приказ издало Министерство образования, культуры и исследований. Дата открытия дошкольных учреждений неоднократно переносилась. В настоящее время запрет на работу детсадов действует до 31 августа, в связи с продлением чрезвычайного положения в здравоохранении.

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