Молдова - страна миллионеров: в Налоговой службе рассказали, сколько их

В республике проживают тысячи граждан, чье состояние выражается семизначной цифрой, большинство из них - в столице.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. На первом месте в стране по числу леевых миллионеров находится Кишинев. В молдавской столице проживают 2 049 человек с доходами за прошлый год, превышающими 1 миллион леев. Такие данные представлены в отчете Государственной налоговой службы Молдовы после обработки 101 тысячи деклараций, поступивших от граждан страны в первой половине 2020-го.

На втором месте с финансово-обеспеченными гражданами оказалась "северная столица" республики - город Бельцы. Там проживают 68 зажиточных людей с ежегодным доходом, постоянно превышающим миллионный рубеж. © Sputnik / Miroslav Rotari Водитель троллейбуса в Бельцах попытался стать миллионером на работе - фото

В расположенном неподалеку от Кишинева районном центре Яловены также немало богатых людей - 42 жителя этого города отчитались перед налоговиками о своих немалых заработанных средствах.

В топ-5 городов Молдовы, где больше всего леевых миллионеров вошли также Оргеев и Страшены. В этих населенных пунктах проживают по 32 миллионера. Самому молодому миллионеру в республике - 18 лет, самому пожилому - 85.

Согласно официальной статистике, наиболее прибыльными отраслями экономики стали торговля (36 процентов от ВВП), перерабатывающая промышленность (11 процентов), страхование (10 процентов), строительство (9 процентов), сельское хозяйство (5 процентов).

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