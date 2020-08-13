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Бутылка коньяка Белого аиста, побывавшая в космосе

"Белый аист", запущенный в космос: в Приднестровье хранят уникальный напиток

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31276517/belyy-aist-zapuschennyy-v-kosmos-v-pridnestrove-khranyat-unikalnyy-napitok.html

История бутылки молдавского коньяка, которая ровно 22 года назад совершила путешествие в космос и вернулась на Землю. Для чего космонавты взяли с собой алкогольный напиток, и кого они встретили на борту станции "Мир"?

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik. В музее Тираспольского винно-коньячного завода Kvint хранится раритетная бутылка коньяка "Белый аист". 13 августа 1998 года кто–то из членов экипажа космонавтов захватил коньяк с собой. Космический корабль, который пилотировали Геннадий Падалка, Юрий Батурин и Сергей Авдеев, улетел к звездам с коньяком на борту.

"История умалчивает, сколько бутылок побывало в космосе. Есть подозрение, что их было много. Но, очевидно, что за время пребывания на станции космонавты выпили не все. Осталась одна бутылка", - рассказывает экскурсовод квинтовского музея.

Бочки с коньяком в винном подвале Кишенёвского винно-коньячного комбината.
© Sputnik / Свет
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В это время на станции "Мир" уже работала основная экспедиция в составе Талгата Мусабаева, Николая Бударина и французского космонавта Леопольда Эйартца. Они несомненно ждали своих друзей и коллег и те прилетели не с пустыми руками.

История умалчивает, почему "путешественнице" удалось вернуться на Землю после такого вояжа. Известно, что коньяк провел на орбите более 198 суток. На коньячном заводе считают, что космонавты "из ностальгических побуждений решили вернуть на землю хотя бы частицу того, что они прихватили с собой на работу в невесомости".

Прилетев на Землю, космонавты подписали сохранившуюся бутылку "Белого аиста" и вернули ее изготовителю. Теперь она украшает один из стендов музея.

Коньяк "Белый аист" производили многие заводы Советской Молдавии. У каждого из них была разработана своя рецептура. Но удостоилась возможности совершить космическое путешествие и вернуться на землю лишь бутылка "Белого аиста" тираспольского предприятия.

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Теги:
космос, полет в космос, Тираспольский винно-коньячный завод "Kvint", коньяк, Приднестровье


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