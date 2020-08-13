Дроны вернулись в небо: в Молдове упростили процедуру полетов

Миниатюрные летательные аппараты выделили в отдельную категорию, на которую не распространяются жесткие требования для пилотов воздушных судов.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В Молдове в нормативные документы введены две новые категории беспилотных летательных аппаратов - "Игрушки" и "Аэромодели", сообщает Орган гражданской авиации (ОГА).

Таким образом, теперь для управления дронами, которые летают на высоте менее 30 метров, больше не требуется письменного разрешения ОГА и обязательного согласования со службой воздушного движения MoldATSA.

В приказ, опубликованный ОГА, включен и полный список требований для получения письменного разрешения на полеты в случае, когда выдача такого документа необходима.

Орган гражданской авиации отметил, что "упрощение процедур связано с внедрением стандартов Европейского союза по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов".

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Лица, владеющие дронами, чьи технические характеристики превышают указанные в документе пределы, должны по-прежнему обращаться за письменным разрешением и выполнять все установленные процедуры, отмечает ОГА.

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