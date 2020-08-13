В костюмах и на каблуках: в Бендерах организуют необычный велопарад

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik. В Бендерах впервые пройдет велопарад на каблуках. Его организуют в рамках народных гуляний 2 сентября, когда в Приднестровье отметят День республики.
Каждый участник должен подготовить себе образ, костюм, в котором будет преодолевать дистанцию на велосипеде. Обязательный атрибут – обувь на каблуках. Организаторы рекомендуют придерживаться этнического стиля в дресс-коде.
По его словам, допускаются иные стили или их сочетание, главное, быть самым стильным участником.
Заявки на участие в велопараде принимаются с 17 по 31 августа на e-mail: benderysport@mail.ru.
Участие в велопараде бесплатное. Авторам лучших образов вручат ценные подарки. Все участники получат дипломы.
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