16:46 13 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.61
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Велопарад. Архивное фото

В костюмах и на каблуках: в Бендерах организуют необычный велопарад

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
Получить короткую ссылку
3910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31283063/v-kostyumakh-i-na-kablukakh-v-benderakh-organizuyut-neobychnyy-veloparad.html

Оригинальным способом местные власти решили пропагандировать здоровый образа жизни и активный отдых, а также стимулировать творческих горожан.

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik. В Бендерах впервые пройдет велопарад на каблуках. Его организуют в рамках народных гуляний 2 сентября, когда в Приднестровье отметят День республики.

Каждый участник должен подготовить себе образ, костюм, в котором будет преодолевать дистанцию на велосипеде. Обязательный атрибут – обувь на каблуках. Организаторы рекомендуют придерживаться этнического стиля в дресс-коде.

Как в Тирасполе проходят тренировки к параду Победы
© Photo : Министерство обороны ПМР
Равнение и дистанция: как в Тирасполе проходят репетиции к параду Победы
"Предполагается, что одежда участников и украшение велосипедов будут стилизованы под национальные мотивы как народов, проживающих в Приднестровье, так и любых других народов", - пояснил помощник главы Бендер по организации культурно-массовых мероприятий Вячеслав Долгодворов.

По его словам, допускаются иные стили или их сочетание, главное, быть самым стильным участником.

Заявки на участие в велопараде принимаются с 17 по 31 августа на e-mail: benderysport@mail.ru.

Участие в велопараде бесплатное. Авторам лучших образов вручат ценные подарки. Все участники получат дипломы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота России - трансляция завершена
Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: самые важные заявления дня
Теги:
костюмы, велопарад, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дуэйн Джонсон.
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу.
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться