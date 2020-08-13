Премьер Ион Кику назвал меры, которые спасут Молдову от засухи

В ходе визита в Штефан-Водэ глава кабмина заявил о намерении восстанавливать системы искусственного орошения, чтобы на годы вперед уберечь аграриев от потерь, вызванных засухой.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. На текущей неделе в Молдове прошли сразу несколько протестов аграриев, требующих от властей страны субсидии на покрытие расходов, которые сельхозпроизводители понесли из-за продолжительной засухи.

В четверг премьер-министр Ион Кику выехал в район Штефан-Водэ, угодья в котором наиболее пострадали от нехватки влаги в почвах, где встретился, как с представителями местной администрации, так и с протестующими.

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"Район Штефан-Водэ оказался одним из самых пострадавших от засухи. Есть сельскохозяйственные угодья, которые не пощадил зной и в Каушанском районе. С руководством района Штефан-Водэ мы обсудили меры, которые может предпринять правительство для того, чтобы компенсировать ущерб, понесенный аграриями", - заявил премьер-министр.

Глава молдавского кабмина назвал ряд направлений, которые следует развивать для того, чтобы минимизировать риски, связанные с засухой. Это – и развитие ирригации, и применение необходимых удобрений.

Кику подчеркнул, что в следующем году приоритетом для правительства станет восстановление систем искусственного орошения в этих двух районах республики, в противном случае кабмину придется ежегодно изыскивать десятки миллионов леев на выплаты субсидий фермерам, чьи угодья постоянно страдают от засухи в южных регионах страны.

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В то же время, премьер заявил, что аграрии не вправе перекрывать трассы национального значения и тем самым нарушать права других граждан – налогоплательщиков, за чей счет из госбюджета перечисляются субсидии.

"У каждого в Молдове есть право на протест, но нельзя подвергать дискриминации других граждан, для которых блокирование трасс представляет неудобство", - отметил Кику. © Sputnik / Mihai Caraus. Молдавские аграрии продолжают протесты, что по этому поводу думает президент

На следующей неделе в районах, наиболее пострадавших от засухи будут находиться представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды для того, чтобы более детально ознакомиться с ситуацией. Также, начиная с понедельника, с рабочей поездкой в села района Штефан-Водэ направится государственный секретарь профильного ведомства.

Кику призвал протестующих молдавских аграриев в сжатые сроки обратиться за финансовой помощью в Национальное агентство по выплатам в сельском хозяйстве, где им выплатят по 1 000 леев за каждый пострадавший от засухи гектар полей, садов и плантаций.

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