Лето – время огурцов. Чем полезны эти овощи?

Несмотря на то, что огурцы на 90 процентов состоят из воды, эксперты рекомендуют включать их в свой ежедневный рацион. В чем польза этих овощей, и как они могут укрепить наше здоровье?

Неизменный ингредиент летних салатов – огурцы, их любят все, от мала до велика. Свежие и хрустящие, они не только обладают прекрасными вкусовыми качествами, но и содержат ценные вещества, столь необходимые человеческому организму.

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Среди них витамины группы A, B, C, полезные пищевые волокна, а также важные минералы: кальций, магний, цинк, медь, марганец, железо, хлор, йод, хром, фосфор, натрий и фолиевая кислота. По содержанию клетчатки огурцы занимают первое место среди овощных культур.

Поэтому нутриционисты советуют не пренебрегать этим продуктом и ежедневно употреблять его в пищу в течение летнего сезона.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Огуречный салат

"Огурцы можно использовать для салата или просто нарезать на тонкие ломтики и поместить в емкость с водой. У них прекрасные очищающие свойства, к тому же благодаря пониженной калорийности они помогают сбросить вес. Регулярное потребление свежих огурцов окажет положительное влияние на работу желудка, улучшит моторику и перистальтику кишечника, поможет предупредить образование отложений в почках", - рассказала эксперт Ольга Кара.

Данная овощная культура широко применяется и в косметологии: свойства огурцов оказывают благотворное влияние на состояние кожного покрова.

© Sputnik / Евгения Новоженина Огурцы

"Маски из огуречной мякоти питают сухую и увядающую кожу, помогают очистить поры, освежают и обновляют кожный покров. Кроме того, прикладывание огуречных ломтиков помогает бороться с отеками и темными кругами под глазами", - добавила нутриционист.

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Согласно данным большинства научных исследований, у огурцов нет побочных эффектов и противопоказаний. Они полезны даже лицам с сахарным диабетом.

Осторожность следует проявить людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой. В их случае овощи могут вызвать состояние тошноты и ощущение дискомфорта.

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