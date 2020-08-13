Когда в Приднестровье откроются все детские сады

Выяснилось, в нескольких дошкольных образовательных учреждениях проводится капитальный ремонт. Другие пока не готовы выполнить предъявляемые санитарные требования в полной мере: отсутствуют дезинфицирующие растворы.
В Рыбнице на сегодняшний день малышей приняли семь детсадов из 46.
К началу нового учебного года в Приднестровье планируют открыть все дошкольные учреждения.
Несмотря на разработанные властями меры, открывать дошкольные учреждения в Молдове пока не спешат. Прозвучавшие на недавних протестах требования частников приступить к работе в августе - остались невыполненными. Родители негодуют, а у властей свои аргументы.