Когда в Приднестровье откроются все детские сады

В Оперативном штабе региона подсчитали, что на данный момент смогла открыться только треть дошкольных учреждений, и пояснили, когда заработают остальные.

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik. В Приднестровье возобновили свою деятельность 60 детских садов. Это только третья часть от общего числа дошкольных учреждений. Остальные пока не работают.

"Плачевная ситуация сложилась в Дубоссарах. Там закрыты все 18 детских садов", - рассказали в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

Выяснилось, в нескольких дошкольных образовательных учреждениях проводится капитальный ремонт. Другие пока не готовы выполнить предъявляемые санитарные требования в полной мере: отсутствуют дезинфицирующие растворы.

В Рыбнице на сегодняшний день малышей приняли семь детсадов из 46.

К началу нового учебного года в Приднестровье планируют открыть все дошкольные учреждения.

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