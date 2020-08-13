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Шкаф с игрушками в детском саду

Когда в Приднестровье откроются все детские сады

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1732)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31284049/kogda-v-pridnestrove-otkroyutsya-vse-detskie-sady.html

В Оперативном штабе региона подсчитали, что на данный момент смогла открыться только треть дошкольных учреждений, и пояснили, когда заработают остальные.

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik. В Приднестровье возобновили свою деятельность 60 детских садов. Это только третья часть от общего числа дошкольных учреждений. Остальные пока не работают.

"Плачевная ситуация сложилась в Дубоссарах. Там закрыты все 18 детских садов", - рассказали в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / Dmitrimaruta
Открытие дошкольных учреждений - предмет горячих дискуссий в Молдове
Выяснилось, в нескольких дошкольных образовательных учреждениях проводится капитальный ремонт. Другие пока не готовы выполнить предъявляемые санитарные требования в полной мере: отсутствуют дезинфицирующие растворы.

В Рыбнице на сегодняшний день малышей приняли семь детсадов из 46.

К началу нового учебного года в Приднестровье планируют открыть все дошкольные учреждения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1732)

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Теги:
детские сады, Приднестровье


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