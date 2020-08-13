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Протесты аграриев в Кэушень

Аграрии из пяти районов направляются в Кишинев: выдвинулись 300 тракторов

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31286010/agrarii-iz-pyati-rayonov-napravlyayutsya-chisinau-vydvinulis-300-traktor.html

Манифестации сельхозпроизводителей из районов перемещаются в столицу, однако еще не принято решение о том, намерены ли аграрии протестовать на главной площади страны перед зданием правительства.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Сельхозпроизводители из пяти районов страны, чей урожай фактически погиб от продолжительной засухи, направляются в Кишинев на протест. В столицу они свезут и агротехнику – порядка 300 тракторов. Информацию Sputnik подтвердил один из организаторов протеста Андрей Меленти. 

Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу

Такое решение производители приняли в знак протеста против предложений, которые озвучил им премьер Ион Кику. Глава правительства в четверг провел встречу с аграриями в Штефанводском районе. 

Протестовать они будут у ворот города и на Хынчешстком шоссе. Затем они решат, будут ли выводить сельхозтехнику на главную площадь молдавской столицы.

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Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Нынешние акции протеста проводятся уже в четвертый раз.

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