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Центр обработки звонков в службу 112.

В службу 112 поступают сотни звонков о нарушениях мер профилактики COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1738)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31286161/v-sluzhbu-112-postupayut-sotni-zvonkov-o-narusheniyakh-mer-profilaktiki-covid-19.html

Люди сообщают о массовых вечеринках, несоблюдении противоэпидемической безопасности в магазинах и на предприятиях.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. За последнюю неделю в службу 112 поступило более 300 звонков с информацией о нарушениях мер профилактики заражения COVID-19 в публичных местах. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Ведомство призывает бдительных граждан и далее сообщать по номеру экстренной службы о действиях, угрожающих общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что всего за одну неделю августа сотрудники МВД задокументировали более 350 эпизода игнорирования статьи 76 п.1. Кодекса о правонарушениях, которая предусматривает наказание за несоблюдение режима в области общественного здравоохранения.

Самые распространенные нарушения, около трети случаев – пребывание людей в развлекательных центрах, в общественных местах в группе более трех лиц.

На втором месте по частоте - несоблюдение правил противоэпидемической профилактики в работе магазинов и других торговых точек, отсутствие масок как у персонала, так и у посетителей, пренебрежение в процессе замера температуры у клиентов, несоблюдение социальной дистанции и другое. Такие же нарушения были выявлены и при мониторинге рынков.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1738)

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Теги:
коронавирус


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