Что ждет молдавских аграриев: депутаты обозначили перспективы решения проблем

Требования фермеров разобрали члены рабочей группы: надо ли вводить ЧП и выдавать сертификаты о форс-мажоре, что будет с долгами по кредитам перед новой посевной кампанией, а также собираются ли власти увеличить адресную помощь, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Власти намерены поддержать агропроизводителей, чей урожай фактически погиб от продолжительной засухи. Парламентская рабочая группа выступила с рядом предложений.

Помимо программы по частичной компенсации убытков, которая предусматривает 200 миллионов леев, рабочая группа сфокусировалась на поиске дополнительных вариантов, в том числе, исходя из требований, которые озвучивались аграрии в рамках протестов и правительственной платформы, сообщил депутат-демократ Николай Чубук.

"Важно, что по большей части решения найдены, они должны быть обсуждены в рамках правительства, одобрены им, а затем утверждены парламентом. Мы сконцентрировались на двух моментах – поиск решений с финансовыми последствиями и других решениях, которые помогут аграриям в этот период", - сказал Чубук.

Что будет с долгами по кредитам?

По его словам, обсуждены проекты партнеров по развитию, которые предоставляют технические кредиты для закупки агротехники.

"Удалось достичь хорошего результата по поводу эшелонирования, реструктуризации задолженностей по этим займам на 12 месяцев. Таким образом, сначала должно появиться решение правительства или парламента, что позволит по этим проектам вести сельхозпроизводителям переговоры о реструктуризации долга на последующий период", - сказал депутат. © Sputnik / Evghenii Panasenco Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу

Также подвижки есть и по вопросу эшелонирования кредитов аграриев банками и небанковскими учреждениями.

"Этого можно добиться двумя способами. Или будет подписано соглашение между правительством, Нацбанком, финансовыми учреждениями и сельхозассоциациями, в котором будут оговорены условия реструктуризации, или же путем принятия парламентом проекта, который обязывает эшелонировать выплаты по кредитам", - отметил Чубук.

В пятницу, по его словам, парламентская рабочая группа и члены правительства примут окончательное решение по этому поводу.

Размер компенсаций

Что касается системы субсидирования, то, как отметил парламентарий, члены рабочей группы попробовали определить препятствия, с которыми сталкиваются на сегодняшний день аграрии в получении доступа к деньгам.

"Исходя из условий этого года, а также предпосылок того, что у производителей накопятся долги перед госбюджетом, предложили исключить из перечня обязательных документов для получения субсидий сертификат об отсутствии задолженностей перед государством. Это позволит аграриям получить деньги, несмотря на то, что у них есть долги", - пояснил Чубук.

Также предложено, чтобы средства из профильного государственного фонда, которые идут на субсидирование кредитов агропроизводителей, выплачивались сразу банкам.

"Что касается финансовых аспектов. Есть требования со стороны аграриев по поводу повышения фонда по поддержке сельхозпроизводителей на 200 миллионов. Мы бы хотели и на 500 миллионов увеличить, но надо учитывать реалии Молдовы", - сказал Чубук.

По его словам, в стране практически никогда не выдавались такие компенсации, как сейчас, - 1080 леев на гектар, даже с учетом, что и в прошлые годы тоже были природные катаклизмы.

"Конечно, это полностью не покроет убытки и проблемы фермеров, но это уже усилие. Не стоит забывать, что в этом году Молдова столкнулась с пандемическим и экономическими кризисами, затронувшими весь мир. Крайне сложно покрывать все расходы", - сказал Чубук.

Однако, по его словам, в ближайшее время Минфин предложит изменения в госбюджет с финансовой точки зрения, чтобы увеличить фонд по поддержке сельхозпроизводителей. Впрочем, данный вопрос еще предстоит обсудить с МВФ.

Вводить ли ЧП в сельском хозяйстве

Говоря о требованиях аграриев объявить Чрезвычайное положение в сельском хозяйстве и ввести сертификаты о форс-мажоре, Чубук отметил: если установить четки меры по поддержке сельскохозяйственного сектора, то необходимость в этом вовсе отпадает.

"Если мы выступим с проектом по реструктуризации долгов перед банками, эшелонированию технических кредитов, а также с мерами по поддержке из Фонда по субсидированию, то вводить ЧП не нужно", - отметил депутат.

Как сообщил демократ, есть договоренность с Минфином разработать проект по возмещению НДС для аграриев для покрытия налогов по заработной плате, как в целом и настаивают производители.

Глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству Раду Мудряк сообщил, что рабочая группа продолжит поиск дополнительных решений для поддержки агропроизводителей.

По его словам, требования об объявлении ЧП и выдаче сертификатов о форс-мажоре могут внести хаос в систему. Это, как пояснил депутат, признают и банки, и внебанковские учреждения, и другие бизнес-структуры. "Мы открыты и призываем к спокойствию", - сказал Мудряк.

Требования о внеочередном заседании парламента

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь на брифинге еще раз озвучил призыв о выделении 500 миллионов леев для компенсации потерь аграриев.

Он также сообщил о важности созыва внеочередного заседания парламента. И сделать это нужно, по его словам, на следующей неделе.

"Платформа DA" настаивает на созыве внеочередного заседания парламента на следующей неделе. Необходимо принимать решения в срочном порядке", - сказал Слусарь.

Чубук в ответ на это отметил, что демократы не против внеочередных заседаний, но цель заключается не в их организации, а в том, чтобы найти решения для поддержки аграриев. По его словам, когда все проекты по поддержке будут согласованы и окончательно сформулированы, тогда и можно проводить заседание парламента.

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