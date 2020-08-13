Особый режим в системе пенитенциаров продлен до 31 августа

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Министерство юстиции, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, продлило до 31 августа особый режим в пенитенциарной системе.

В сообщении Минюста говорится, что меры по профилактике и контролю в местах лишения свободы были введены в соответствии с положениями международных медико-санитарных правил, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, приказом Минздрава.

Особый режим в пенитенциарах был введен в марте 2020 года. Он предусматривает запрет на встречи и свидания с заключенными, а также на передачи.

С другой стороны, администрация разрешила заключенным проводить видеоконференции со своими близкими, а также вдвое увеличила длительность телефонных звонков, на которые осужденные имеют право.

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