Особый режим в системе пенитенциаров продлен до 31 августа

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Министерство юстиции, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, продлило до 31 августа особый режим в пенитенциарной системе.
В сообщении Минюста говорится, что меры по профилактике и контролю в местах лишения свободы были введены в соответствии с положениями международных медико-санитарных правил, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, приказом Минздрава.
С другой стороны, администрация разрешила заключенным проводить видеоконференции со своими близкими, а также вдвое увеличила длительность телефонных звонков, на которые осужденные имеют право.
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