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Наручники на решетке камеры.

Особый режим в системе пенитенциаров продлен до 31 августа

© AFP 2020 / NOEL CELIS
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31287372/osobiy-rezhim-v-sisteme-penitentsiarov-prodlen-do-31-avgusta.html

Эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной, и в системе исполнения наказаний сохраняются ранее введенные ограничения.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Министерство юстиции, с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, продлило до 31 августа особый режим в пенитенциарной системе.

В сообщении Минюста говорится, что меры по профилактике и контролю в местах лишения свободы были введены в соответствии с положениями международных медико-санитарных правил, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, приказом Минздрава.

Тюремная камера
© CC BY 2.0 / sean hobson / the hole
Омбудсмен рекомендовал властям выпустить на свободу часть заключенных
Особый режим в пенитенциарах был введен в марте 2020 года. Он предусматривает запрет на встречи и свидания с заключенными, а также на передачи.

С другой стороны, администрация разрешила заключенным проводить видеоконференции со своими близкими, а также вдвое увеличила длительность телефонных звонков, на которые осужденные имеют право. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1739)

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Теги:
коронавирус


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