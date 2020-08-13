Госуниверситет Молдовы возобновит работу с 1 сентября

В вузе рассказали, каким будет порядок посещения студентами занятий и каким образом администрация намерена соблюдать меры безопасности.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Молдавский государственный университет (МГУ) с 1 сентября перейдет на смешанный формат работы, который сочетает посещение студентами лекций и семинаров с обучением онлайн.

Решение было принято после изучения сценариев учебы, предложенных Министерством образования, культуры и исследований и проведения консультаций с деканами 11 факультетов.

По заявлению администрации ГУМ, программы и структура учебного года не изменилась. Занятия начнутся с 1 сентября в рамках академического календаря.

Теоретические занятия будут проводиться онлайн на площадках для дистанционного обучения. Цифровые образовательные ресурсы будут разработаны преподавателями ГУМ в соответствии со спецификой учебной программы и целями образовательного процесса. Материалы курса будут размещены на платформе USM Moodle до 1 сентября.

Практические, лабораторные занятия и семинары будут проходить в очном формате, с соблюдением расстояния между студентами не менее 1–1,5 метра.

Занятия в образовательных учреждениях Молдовы были прерваны 11 марта из-за пандемии COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova