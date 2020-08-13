Кику назвал среднесрочные меры по решению проблем аграриев

Глава правительства считает, что перекрытием дорог проблемы, которые накопились в сельскохозяйственном секторе не решить. А решения, которые принимаются в этом направлении, должны быть не только краткосрочными, но и с прицелом на будущее.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Восстановление ирригационных, противоградовых систем, высадка лесных массивов - несколько предложений на среднесрочный период по изменению ситуации в сельском хозяйстве, которое в этом году столкнулся с многочисленными проблемами, в том числе продолжительной засухой. Об этом заявил премьер Ион Кику по итогам встречи с агропроизводителями в Каушанском районе.

"Понятно, что агросектор нуждается в серьезной поддержке государства. Объяснил производителям, какие меры правительство уже предприняло. В первую очередь речь идет о 200 миллионах леев, которые идут на частичное покрытие убытков по зерновым первой группы (пшеница, ячмень, рапс - ред.). Уже поступают заявки и выделяются деньги. Надеюсь, что в течение трех-четырех недель максимум, эти 200 миллионов леев дойдут до аграриев", - сказал Кику.

По его словам, в дискуссиях с сельхозпроизводителями речь шла о проблеме полива и орошения.

"В бюджете на следующий год будут предусмотрены деньги для инвестиций в ирригационные системы здесь в Каушанском и Штефанводском районах, потому что в противном случае альтернативой станет выделять каждый год деньги на возмещение убытков. Лучше вложить в ирригацию. Что касается противоградовой системы, то тут тоже проблема. Понимаю, что решение не такое трудное и, думаю, в скором времени решим", - подчеркнул премьер.

По его словам, существующие проблемы необходимо обсуждать и проявлять открытость в поиске развязок.

"Попытки заблокировать дороги или другие меры недовольства, которые затрагивают и остальных людей, - не самые успешные инструменты", - считает Кику.

Глава правительства намерен в следующую субботу еще раз встретится с производителями из Каушанского и Штефанвдского районов, чтобы проанализировать какие меры были приняты властями за недельный срок.

"Надеюсь,что и завтра в рамках парламентской платформы будут приняты определенные предложения, которые решат проблемы сельхозпроизводителей. Ситуация может повториться и в будущем, поэтому надо искать решения на среднесрочный период. В том числе, имею в виду высадку лесов, которых у нас, к сожалению, мало, и другие аспекты, которые могут изменить ситуацию", - сказал Кику.

Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

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