Какие теперь правила въезда и выезда действуют в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik. Из девяти с лишним тысяч обращений граждан, полученных за три дня, около пяти тысяч связаны с получением разрешения на выезд с территории Левобережья. Свыше трех тысяч были одобрены.

Беспрепятственно могут пересечь границу люди, имеющие на руках билеты для следования в страны дальнего зарубежья.

"В остальных случаях нужно получить разрешение Оперштаба", - пояснили в МВД.

Для выезда должны быть веские основания. Людям, отсутствовавшим на территории Приднестровья не более 12 часов, по возвращении соблюдать самоизоляцию не требуется. Тем же, кому одобрили заявку на выезд на более длительный период времени, придется по прибытии находиться дома на карантине 14 дней. Либо сдать платный ПЦР-анализ. И в случае отрицательного результата режим самоизоляции будет отменен.

"Пересекая границу, могут не переживать те приднестровцы, у кого на руках уже есть справка из лаборатории другого государства. Она действительна в течение 72 часов с момента выдачи. Таких людей не ограничивают в передвижении по региону", - пояснили в ведомстве.

В МВД также напоминают, что пересекать пропускной пункт "Варница – Бендеры" беспрепятственно могут люди, проживающие в селе Варница или микрорайоне Северный, при наличии документа, подтверждающего прописку в соответствующем населенном пункте.

Для того, чтобы проехать через этот КПП для решения неотложных вопросов, остальные граждане должны обратиться в территориальный кризисный центр по месту жительства за разрешением Оперштаба на выезд.

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