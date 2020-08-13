Свежие данные Минздрава: подтверждены 390 новых случаев заражения COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превышает 29 тысяч.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 390 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в четверг.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 29 087.

За минувшие 24 часа проведено 2215 тестов, при этом повторно - 463.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 22 медработников: 10 врачей, 11 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 468 пациентов (из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1204 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 278 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 20 276 человек.

Зафиксированы еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 878.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova