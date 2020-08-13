У посольства Белоруссии в Кишиневе прошла акция протеста – видео

КИШИНЕВ, 13 aug – Sputnik. В четверг, 13 августа, Национальная платформа Форума гражданского общества Европейского партнерства организовала пикет у здания посольства Республики Беларусь в Кишиневе.
Акция прошла в знак солидарности с позицией, которой придерживается Национальная платформа Беларуси относительно прошедших 9 августа президентских выборов в этой стране.
В пикете приняли участие несколько десятков человек. Участники акции осудили действия полиции во время протестов в Минске после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был переизбран на пост президента Белоруссии.
Протестующие держали плакаты, на которых выразили свою позицию, и скандировали "Стыдно!".
Также они передали представителям дипмиссии декларацию, в которой изложили свое видение происходящих в Минске событий.
Местные силовики использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
В свою очередь, протестующие попытались оказать полиции сопротивление. В результате противоправных действий со стороны участников массовых акций многие из них были задержаны.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>