У посольства Белоруссии в Кишиневе прошла акция протеста – видео

Представители проевропейских НПО провели пикет перед зданием диппредставительства Республики Беларусь в Молдове. Они передали декларацию, в которой осуждают действия полиции во время протестов в Минске.

КИШИНЕВ, 13 aug – Sputnik. В четверг, 13 августа, Национальная платформа Форума гражданского общества Европейского партнерства организовала пикет у здания посольства Республики Беларусь в Кишиневе.

Акция прошла в знак солидарности с позицией, которой придерживается Национальная платформа Беларуси относительно прошедших 9 августа президентских выборов в этой стране.

В пикете приняли участие несколько десятков человек. Участники акции осудили действия полиции во время протестов в Минске после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был переизбран на пост президента Белоруссии.

Протестующие держали плакаты, на которых выразили свою позицию, и скандировали "Стыдно!".

Также они передали представителям дипмиссии декларацию, в которой изложили свое видение происходящих в Минске событий.

После завершения голосования на президентских выборах в прошедшее воскресенье и объявление результатов экзит-поллов во многих белорусских городах вспыхнули несанкционированные протесты. Акции были организованы после соответствующего призыва оппозиционных сил.

Местные силовики использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

В свою очередь, протестующие попытались оказать полиции сопротивление. В результате противоправных действий со стороны участников массовых акций многие из них были задержаны.

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