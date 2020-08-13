Чебан обратился к протестующим аграриям: о чем предупредил примар Кишинева

По мнению градоначальника, столица не в состоянии справиться с таким протестом, в частности, с присутствием на улицах большого количества сельскохозяйственных машин.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан обратился к аграриям, которые намерены провести акцию протеста в молдавской столице.

"Сегодня город не в состоянии справиться с таким протестом, в частности, с присутствием на улицах столицы большого количества сельскохозяйственных машин. Учитывая, что несколько улиц ремонтируются, есть риск спровоцировать гигантскую пробку", - отметил Чебан.

По его словам, на этой неделе была перекрыта только часть улицы Албишоара, и это показало, насколько много автомобилей сейчас в Кишиневе.

"Все это провоцирует возникновение серьезных заторов на дорогах и причиняет неудобство горожанам. Поэтому я обращаюсь к министру внутренних дел Павлу Войку с просьбой разрешить эту ситуацию. Мы уважаем мнение всех граждан, но не хотим допускать нарушения прав жителей муниципия Кишинев", - заключил градоначальник.

Сельхозпроизводители из пяти районов страны, чей урожай фактически погиб от продолжительной засухи, направляются в Кишинев на протест. В столицу они свезут и агротехнику. Протестовать они будут у ворот города и на Хынчешстком шоссе. Затем они решат, будут ли выводить сельхозтехнику на главную площадь молдавской столицы.

Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Нынешние акции протеста проводятся уже в четвертый раз.

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