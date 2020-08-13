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Протесты аграриев.

Протест молдавских аграриев: мы просто просим поддержки у государства

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200813/31290264/agrarii-s-selkhoztekhnikoy-podezzhayut-chisinau.html

Молдавские сельхозпроизводители, которые из-за засухи фактически лишились урожая, не отступают и требуют, чтобы власти поддержали их в бедственной ситуации.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Сельхозпроизводители из нескольких районов страны подъезжают на многочисленных единицах агротехники к Кишиневу. Здесь они продолжат начатые ранее манифестации.

Протестовать они будут у ворот города и на Хынчешстком шоссе. Затем аграрии решат, будут ли выводить сельхозтехнику на главную площадь молдавской столицы.

"Мы больше не можем так работать. Поэтому вышли на этот протест в надежде, что ситуация разрешится. Мы просто просим поддержки у государства. Мы хотим работать. Рассчитываем на любую помощь, даже на кредит с возможностью отсрочки по его выплате", - сказал один из сельхозпроизводителей из Каушанского района.

Некоторые аграрии, которые хотели присоединиться к маршу на Кишинев и митингу в столице, на протяжении пути успели пообщаться с полицией. Ряд фермеров из Яловенского района прошли алкотест. Кроме того, у них проверили документы. Затем им разрешили продолжить поездку.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Они также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Нынешние акции протеста проводятся уже в четвертый раз.

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