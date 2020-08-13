Отчаяние довело аграриев до Кишинева: что они намерены теперь делать 

От станицы до столицы: молдавские аграрии устали ждать и идут ва-банк – протесты в районах не принесли им ожидаемые результаты, поэтому сельхозпроизводители решили, что их должна услышать вся страна и дошли до сердца Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Протесты молдавских аграриев перекочевали из районов страны в молдавскую столицу. Сельхозпроизводители твердо стоят на своем – оказанной на данном этапе помощи со стороны государства оказалось недостаточно. Они просят, чтобы власти услышали их требования и усилили поддержку.

Протесты продолжаются

Аграрии терпеливо ждали, но не выдержали и двинулись на столицу Молдовы. Сотни единиц сельхозтехники небольшими группами и по одиночке прибыли из нескольких районов страны. А вблизи Кишинева они начали группироваться, образовав длинные колонны из тракторов.

Отступать аграрии не собираются, несмотря ни на что. Они не устают повторять, что их протесты не носят политических характер и гонят прочь провокаторов.

"Мы ждали несколько дней, но так и не были услышаны. Ситуация катастрофическая. Особенно в Каушанах и Штефан-Водэ. Именно поэтому мы первые, кто решил выйти на протесты. Посевы пострадали и от засухи, и от града. Денег нет ни на что – ни на зарплаты, ни на обработку земель. Наши акции не носят политический характер. Мы сельхозпроизводители и хотим, чтобы нас услышали именно как сельхозпроизводителей, чтобы выполнили наши требования. Потому что дальше мы не сможем работать", - сказал один из манифестантов.

"Мы просто просим помощи от государства, чтобы могли работать дальше. Не ждем, что деньги дадут бесплатно. Готовы даже на кредит, но долгосрочный и без процентов. Дальше так просто нельзя", - сказал еще один фермер.

"Мы не будет блокировать дороги. Увидели, что нет результата, и - идем дальше. Мы хотим чего-то добиться. Люди столкнулись с настоящим бедствием. В Каушанском и Штефан-Водском районах происходит что-то страшное. Здесь в Кишиневе трава хоть зеленая встречается, а у нас все выжжено", - сказал еще один протестующий.

По его словам, фермеры дважды засеивали поля - осенью пшеницей, но урожая не было вообще, перепахали землю весной и засеяли кукурузой.

"И тоже ничего, - продолжио он. - Двойные затраты. Самые большие проблемы с банками. Как возвращать деньги, взятые за предыдущую посевную? Откуда брать деньги на новую кампанию?".

На данный момент продолжается централизованный проезд тракторов в группах не более 10 единиц. Пункт назначения – место под мостом на Телецентре. Техники много. Предполагается, что она встанет вдоль дороги одной колонной, которая может растянуться вплоть до Южного автовокзала. Протестующие проведут всю ночь под открытым небом. Блокировать дороги сельхозпроизводители не намерены.

"Будем стоять столько, сколько потребуется… Много мы не просим, а лишь решить те проблемы, которые обозначили", - сказал один из участников протеста.

В пятницу аграрии рассчитывают провести встречу с премьером Ионом Кику. Они планируют еще раз выразить свои требования. Если власти не примут в срочном порядке конкретные решения, то протестующие не исключают, что могут выдвинуться в центр столицы. Однако окончательное решение по поводу дальнейших действий они будут принимать сообща.

Кишинев не готов принять столько сельхозтехники

Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что город не в состоянии справиться с таким протестом, в частности с присутствием на улицах города большого количества сельскохозяйственных машин.

"Поэтому я обращаюсь к министру внутренних дел Павлу Войку с просьбой разрешить эту ситуацию. Мы уважаем мнение всех граждан, но не хотим допускать нарушения прав жителей муниципия Кишинев", - сказал градоначальник.

Суть проблемы

Протесты аграриев начались с манифестаций фермеров из Каушанского и Штефан-Водского районов более двух недель назад. По словам протестовавших, они потеряли до 100% своего урожая и погрязли в долгах. Убытки оцениваются в миллионы леев. В такой ситуации они не в состоянии выплатить зарплаты работникам, погасить банковские кредиты и подготовиться к новой посевной кампании. Тогда аграрии перекрывали на некоторое время трассу национального значения Кишинев-Каушаны.

В течение последующих нескольких дней правительство решило выделить 200 миллионов леев для частичной компенсации ущерба, которые понесли аграрии, чей урожай пшеницы, ячменя и рапса по факту погиб от продолжительной засухи. Таким образом, власти выделяют по тысяче леев за гектар. Однако производители уверяют, что такой размер помощи слишком маленький с учетом того, что в каждый гектар они вложили по 6-7 тысяч леев. Власти же в ответ на это говорят, что страна находится в весьма сложном положении, столкнувшись с пандемическим и спровоцированным им экономическим кризисом. Перекраивать бюджет и направлять все средства на агросектор нереально. Поэтому спустя две недели сельхозпроизводители решили продолжить протесты. При этом манифестации стали проходить не только в Каушанах, а сразу в нескольких регионах страны.

Что требуют аграрии

Сельхозпроизводители просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время неблагоприятных погодных условий.

Они также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей. Протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы рефинансировать задолженности по кредитам.

Встречи с премьером

Молдавский премьер Ион Кику отправился в четверг с рабочими поездками по районам республики, которые наиболее всего пострадали от засухи. Глава правительства обсуждал с фермерами принятые властями меры по поддержке агросектора.

По его словам, в дискуссиях с сельхозпроизводителями речь шла о проблеме полива и орошения.

"В бюджете на следующий год будут предусмотрены деньги для инвестиций в ирригационные системы здесь в Каушанском и Штефанводском районах, потому что в противном случае альтернативой станет выделять каждый год деньги на возмещение убытков. Лучше вложить в ирригацию. Что касается противоградовой системы, то тут тоже проблема. Понимаю, что решение не такое трудное и, думаю, в скором времени решим", - подчеркнул премьер.

По его словам, существующие проблемы необходимо обсуждать и проявлять открытость в поиске решений.

"Попытки заблокировать дороги или другие меры недовольства, которые затрагивают и остальных людей, - не самые успешные инструменты", - считает Кику.

Он также выразил надежду, что при обсуждении в пятницу в рамках парламентской платформы будут приняты определенные предложения, которые решат проблемы сельхозпроизводителей.

"Ситуация может повториться и в будущем, поэтому надо искать решения на среднесрочный период. В том числе, имею в виду высадку лесов, которых у нас, к сожалению, мало, и другие аспекты, которые могут изменить ситуацию", - сказал Кику.

Помимо Каушанского и Штефан-Водского районов глава правительства посетил также Кагул и Каушаны.

Парламентский диалог

Проблемы фермеров обсуждаются и на парламентском уровне. Представители фракций Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Демпартии, PAS и DA сформировали рабочую группу, которая занимается вопросами в агросекторе. Депутаты сфокусировались на поиске дополнительных вариантов, в том числе, исходя из требований, которые озвучивали аграрии на протестах.

На уровне парламентских фракций предложена возможность поэтапной выплаты задолженностей по техническим займам на 12 месяцев в рамках проектов с партнерами по развитию, а также по кредитам аграриев перед банками и небанковскими учреждениями. Также депутаты договорились об упрощении процедуры выдачи субсидий – для этого не надо будет представлять сертификат об отсутствии задолженностей перед государством. Но это тоже должно быть утверждено на уровне правительства и парламента.

Что касается размера компенсаций, то как заявил руководитель рабочей группы, демократ Николай Чубук, в ближайшее время Минфин предложит изменения в госбюджет с финансовой точки зрения, чтобы увеличить фонд по поддержке сельхозпроизводителей. Впрочем, данный вопрос еще предстоит обсудить с МВФ.

Глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству Раду Мудряк сообщил, что рабочая группа продолжит поиск дополнительных решений для поддержки агропроизводителей.

По его словам, требования об объявлении ЧП и выдаче сертификатов о форс-мажоре могут внести хаос в систему. Это, как пояснил депутат, признают и банки, и внебанковские учреждения, и другие бизнес-структуры.

Когда состоится внеочередное заседание парламента

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь заявил, что они настаивают на созыве внеочередного заседания парламента на следующей неделе.

"Необходимо принимать решения в срочном порядке", - сказал Слусарь.

Чубук в ответ на это отметил, что никто не против внеочередных заседаний, но цель заключается не в их организации, а в том, чтобы найти решения для поддержки аграриев. По его словам, когда все проекты по поддержке будут согласованы и окончательно сформулированы, тогда и можно проводить заседание парламента.

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