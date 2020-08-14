Из-за пандемии в Молдову вернулись сотни тысяч граждан - что им делать

Пандемия коронавируса привела к тому, что в страну вынужденно вернулись свыше 400 тысяч граждан Молдовы, некоторые из них продолжают жить на зарубежные сбережения, но есть и те, кто стремится найти хотя бы временную работу на родине.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. За период пандемии и чрезвычайного положения, действовавшего в республике, многие соотечественники предпочли вернуться на родину, поскольку трудиться за рубежом более не представлялось возможным. По приезду домой многие из них столкнулись с проблемой - куда идти работать и как не потратить все, что удалось накопить за рубежом.

Статистика свидетельствует - на более 400 тысяч вернувшихся на родину из-за пандемии граждан приходится 8 400 вакантных мест по всей республике. Таковы данные, озвученные Национальным агентством занятости населения.

Корреспондент Sputnik поинтересовался: где работать и как выживать тем, кто временно остался не у дел, не имея возможности выехать трудиться за рубеж и будучи не в состоянии найти свободное место здесь, дома.

Как заявила в интервью студии Sputnik Молдова директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических проблем Ольга Гагауз, многие из вернувшихся не особо стремятся искать свободные рабочие места. Один из основных их аргументов - нежелание трудиться за сравнительно незавидный по отечественным меркам уровень оплаты.

"Наоборот, в Молдове появляются новые виды нелегальной миграции. Люди ищут выход, чтобы вернуться туда, где они ранее трудились за рубежом. Люди понимают, что им надо кормить свои семьи, что им нужен больший ежемесячный доход. Более того, не исключено, что, когда откроют границы, выезжать начнут и граждане, которые ранее не трудились за рубежом", - заявила собеседница.

Основными факторами, по словам демографа, станет растущая безработица, вызванная экономическим кризисом из-за пандемии COVID-19, банкротство ряда бизнес-направлений, сокращение штатов сотрудников в частных компаниях.

По данным Национального агентства занятости населения, распределение уровня оплаты труда в стране выглядит так: 34 процента занятого населения получают зарплаты свыше 5000 леев, 32 процента граждан работают неофициально и оплату им выдают по договоренности, но она не превышает предыдущую отметку.

От 3000 до 5000 леев получают 23 процента трудоустроенных жителей республики. Менее 3000 леев платят 11 процентам наших сограждан.

Наиболее востребованными в нашей стране сотрудниками являются швеи, разнорабочие, операторы различных видов оборудования на производствах, водители, помощники руководителя, наемные крестьяне для сезонных работ, инспекторы, продавцы и кассиры в продовольственных супермаркетах, учителя, врачи.

Однако, как показывает реальная ситуация, многие специалисты предпочитают более низкоквалифицированный труд за рубежом за гораздо большую оплату.

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