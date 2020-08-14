В Приднестровье изготовят свое антиковидное средство

В Приднестровском регионе начата заготовка антиковидной плазмы. В ней нуждаются больные коронавирусной инфекцией нового типа.
ТИРАСПОЛЬ, 14 авг – Sputnik. В Приднестровье приступили к изготовлению антиковидной плазмы. Универсальное лекарство от коронавируса будут производить и депонировать на базе Республиканского центра крови в Тирасполе.
"После медики смогут использовать антиковидную плазму для лечения тяжелых пациентов", - сообщили в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса нового типа.
По словам специалистов, эффективность лечения обеспечивают антитела к коронавирусу, которые содержатся в плазме выздоровевших пациентов. При введении ее COVID-положительным больным они помогают организму быстрее победить вирус, оказывают мощный лечебный эффект наряду с проводимой терапией.
То есть при переливании плазмы пациент получает готовые антитела к COVID-19, которые формируют у него пассивный иммунитет.
В аптеке "универсальное антиковидное лекарство" купить не удастся. Лечение плазмой крови будет проводиться исключительно в условиях стационара.
Пандемия коронавируса привела к тому, что в страну вынужденно вернулись свыше 400 тысяч граждан Молдовы, некоторые из них продолжают жить на зарубежные сбережения, но есть и те, кто стремится найти хотя бы временную работу на родине.