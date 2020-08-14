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В Приднестровье изготовят свое антиковидное средство

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1740)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200814/31284622/v-pridnestrove-izgotovyat-svoe-antikovidnoe-lekarstvo.html

В Приднестровском регионе начата заготовка антиковидной плазмы. В ней нуждаются больные коронавирусной инфекцией нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 14 авг – Sputnik. В Приднестровье приступили к изготовлению антиковидной плазмы. Универсальное лекарство от коронавируса будут производить и депонировать на базе Республиканского центра крови в Тирасполе.

"После медики смогут использовать антиковидную плазму для лечения тяжелых пациентов", - сообщили в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

© Sputnik / AFK Sistema
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По словам специалистов, эффективность лечения обеспечивают антитела к коронавирусу, которые содержатся в плазме выздоровевших пациентов. При введении ее COVID-положительным больным они помогают организму быстрее победить вирус, оказывают мощный лечебный эффект наряду с проводимой терапией.

То есть при переливании плазмы пациент получает готовые антитела к COVID-19, которые формируют у него пассивный иммунитет.

В аптеке "универсальное антиковидное лекарство" купить не удастся. Лечение плазмой крови будет проводиться исключительно в условиях стационара.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1740)

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Теги:
лекарство, Приднестровье


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