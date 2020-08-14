Эксперт рассказал, когда восстановится туристическая отрасль в Молдове

По заявлениям специалистов, в условиях пандемии в сфере отечественного туризма фиксируется спад на 50 процентов. Когда местные турагентства смогут выйти из кризиса?

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. По данным Всемирной организации туризма, вследствие глобальной рецессии, спровоцированной распространением коронавируса, мировая туристическая отрасль сократилась минимум на 60 процентов. В Молдове показатель сократился в два раза, а в самой сложной ситуации оказались отели и турагентства.

В течение последних шести лет в отечественном сегменте туристических услуг фиксировался уверенный рост доходов примерно на 18 процентов ежегодно. По прогнозам, 2021 год должен был стать еще более благополучным, но всего за несколько месяцев пандемии ситуация в секторе оказалась на уровне показателей 2014 года.

Эксперты говорят, что для восстановления докризисных позиций и оживления отрасли понадобится минимум пять лет.

"Совместно с Министерством экономики мы запустили новую национальную программу развития туризма на следующие десять лет. Сразу после ее открытия грянула пандемия. Мы составили прогнозы на май-июнь, и они оправдались: потери - 50-60 процентов. В настоящее время сегмент начинает постепенно восстанавливаться, в том числе за счет внутреннего туризма, а к 2025 году мы сможем достигнуть показателей 2019 года", - заявила Sputnik Молдова вице-директор Проекта по конкурентоспособности USAID Молдова Диана Лазэр.

© Sputnik / Miroslav Rotari Диана Лазэр

Собеседница подчеркнула, что специалисты Оксфордского института экономической политики также изучили состояние туристической сферы в Молдове, и их оценки довольно оптимистичны. По сравнению с более развитыми странами, республика понесла меньшие потери.

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К тому же, в условиях пандемии будущее – за региональным туризмом, и именно такой вид поездок наиболее характерен для нашей страны.

"По данным исследований института, у нас один из самых высоких показателей восстановления отрасли – 68 процентов. Это связано с тем, что молдавский туризм не так зависим от стран дальнего зарубежья, а иностранные туристы приезжают в основном из соседних или территориально близких стран – это Румыния, Украина, Россия, Польша, Беларусь. К тому же у нас активная диаспора и довольно развитый внутренний туризм: в Молдове отдыхают около 60 тысяч жителей страны, за ее пределами – 320 тысяч", - пояснила собеседница.

По словам Лазэр, теперь дело за "малым": как можно быстрее восстановить отрасль и придать отечественному туризму новый импульс развития.

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