Эксперт рассказал, когда восстановится туристическая отрасль в Молдове

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. По данным Всемирной организации туризма, вследствие глобальной рецессии, спровоцированной распространением коронавируса, мировая туристическая отрасль сократилась минимум на 60 процентов. В Молдове показатель сократился в два раза, а в самой сложной ситуации оказались отели и турагентства.
Эксперты говорят, что для восстановления докризисных позиций и оживления отрасли понадобится минимум пять лет.
"Совместно с Министерством экономики мы запустили новую национальную программу развития туризма на следующие десять лет. Сразу после ее открытия грянула пандемия. Мы составили прогнозы на май-июнь, и они оправдались: потери - 50-60 процентов. В настоящее время сегмент начинает постепенно восстанавливаться, в том числе за счет внутреннего туризма, а к 2025 году мы сможем достигнуть показателей 2019 года", - заявила Sputnik Молдова вице-директор Проекта по конкурентоспособности USAID Молдова Диана Лазэр.
Собеседница подчеркнула, что специалисты Оксфордского института экономической политики также изучили состояние туристической сферы в Молдове, и их оценки довольно оптимистичны. По сравнению с более развитыми странами, республика понесла меньшие потери.
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К тому же, в условиях пандемии будущее – за региональным туризмом, и именно такой вид поездок наиболее характерен для нашей страны.
По словам Лазэр, теперь дело за "малым": как можно быстрее восстановить отрасль и придать отечественному туризму новый импульс развития.
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