В Молдове еще один случай кражи денег с банковских карт: как защитить себя

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 37 лет, которого подозревают в краже денег с банковских счетов финансовых учреждений Молдовы в особо крупных размерах.
В результате следственных работ офицеры установили, что подозреваемый и его соучастники связались с потерпевшей по телефону и представились сотрудниками банка. С помощью методов убеждения им удалось получить у женщины данные ее банковской карты, откуда и были изъяты средства.
Подозреваемого задержали 11 августа в Кишиневе. Это не первое его правонарушение, мужчина был судим и ранее за преступления против собственности. В настоящий момент он находится под стражей на срок 72 часа, а если его вина будет доказана, то ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.
Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела и напоминают гражданам о важности соблюдения следующих мер безопасности:
- Не сообщайте никому, в том числе персоналу банка ваши личные данные, а также информацию банковской карты: ее номер, срок годности, код PIN, код безопасности из трех цифр, расположенный на обратной стороне пластика, код безопасности, полученный от банка посредством SMS или на адрес электронной почты для выполнения оплаты в режиме онлайн.© Fotolia / Tanusha
- Чтобы проверить, является ли человек сотрудником банка, необходимо позвонить по номерам телефона, указанным на сайте коммерческого учреждения или непосредственно на банковской карте.
- Ежемесячно проверяйте выписку с личного банковского счета. При выявлении подозрительных транзакций сразу обращайтесь в банк.
- В случае обнаружения любого подозрительного действия или пропажи средств с карты немедленно звоните в круглосуточную службу поддержки клиентов по номеру, указанному на обратной стороне пластика.
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