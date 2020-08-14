11:58 14 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Пластиковая карта

В Молдове еще один случай кражи денег с банковских карт: как защитить себя

© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
Получить короткую ссылку
108 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200814/31287638/v-Moldove-esche-odin-sluchay-krazhi-deneg-s-bankovskikh-kart-rak-zaschitit-sebya.html

В стране очередной громкий случай изъятия денег с банковского счета: на этот раз у женщины украли более пяти тысяч евро. Полиция дала рекомендации, как гражданам Молдовы обезопасить свои средства.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 37 лет, которого подозревают в краже денег с банковских счетов финансовых учреждений Молдовы в особо крупных размерах.

Банковские карты, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
Эксперт объяснил, представляет ли опасность оплата услуг банковской картой
В полицию 10 августа обратилась женщина, которая заявила, что с ее банковской карты исчезли средства в размере 5520 евро, что составляет 108 тысяч 247 молдавских леев.

В результате следственных работ офицеры установили, что подозреваемый и его соучастники связались с потерпевшей по телефону и представились сотрудниками банка. С помощью методов убеждения им удалось получить у женщины данные ее банковской карты, откуда и были изъяты средства.

Подозреваемого задержали 11 августа в Кишиневе. Это не первое его правонарушение, мужчина был судим и ранее за преступления против собственности. В настоящий момент он находится под стражей на срок 72 часа, а если его вина будет доказана, то ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела и напоминают гражданам о важности соблюдения следующих мер безопасности:

  • Не сообщайте никому, в том числе персоналу банка ваши личные данные, а также информацию банковской карты: ее номер, срок годности, код PIN, код безопасности из трех цифр, расположенный на обратной стороне пластика, код безопасности, полученный от банка посредством SMS или на адрес электронной почты для выполнения оплаты в режиме онлайн.
    Мобильный телефон
    © Fotolia / Tanusha
    Берегите деньги на банковских картах: почти все SMS легко перехватить
  • Чтобы проверить, является ли человек сотрудником банка, необходимо позвонить по номерам телефона, указанным на сайте коммерческого учреждения или непосредственно на банковской карте.
  • Ежемесячно проверяйте выписку с личного банковского счета. При выявлении подозрительных транзакций сразу обращайтесь в банк.
  • В случае обнаружения любого подозрительного действия или пропажи средств с карты немедленно звоните в круглосуточную службу поддержки клиентов по номеру, указанному на обратной стороне пластика.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ющук: киберпреступления уже становятся рутиной
Чеканы - в своем репертуаре: здесь происходят кражи и ограбления - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
Ночь на шоссе: аграрии добрались до Кишинева - фото
Полиция остановила колонны сельхозтехники на подступах к Кишиневу.
Колонна аграриев на марше к Кишиневу: "пит-стоп" и результаты переговоров
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться