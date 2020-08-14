В Молдове еще один случай кражи денег с банковских карт: как защитить себя

В стране очередной громкий случай изъятия денег с банковского счета: на этот раз у женщины украли более пяти тысяч евро. Полиция дала рекомендации, как гражданам Молдовы обезопасить свои средства.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 37 лет, которого подозревают в краже денег с банковских счетов финансовых учреждений Молдовы в особо крупных размерах.

В полицию 10 августа обратилась женщина, которая заявила, что с ее банковской карты исчезли средства в размере 5520 евро, что составляет 108 тысяч 247 молдавских леев.

В результате следственных работ офицеры установили, что подозреваемый и его соучастники связались с потерпевшей по телефону и представились сотрудниками банка. С помощью методов убеждения им удалось получить у женщины данные ее банковской карты, откуда и были изъяты средства.

Подозреваемого задержали 11 августа в Кишиневе. Это не первое его правонарушение, мужчина был судим и ранее за преступления против собственности. В настоящий момент он находится под стражей на срок 72 часа, а если его вина будет доказана, то ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела и напоминают гражданам о важности соблюдения следующих мер безопасности:

Не сообщайте никому, в том числе персоналу банка ваши личные данные, а также информацию банковской карты: ее номер, срок годности, код PIN, код безопасности из трех цифр, расположенный на обратной стороне пластика, код безопасности, полученный от банка посредством SMS или на адрес электронной почты для выполнения оплаты в режиме онлайн. © Fotolia / Tanusha Берегите деньги на банковских картах: почти все SMS легко перехватить

Чтобы проверить, является ли человек сотрудником банка, необходимо позвонить по номерам телефона, указанным на сайте коммерческого учреждения или непосредственно на банковской карте.

Ежемесячно проверяйте выписку с личного банковского счета. При выявлении подозрительных транзакций сразу обращайтесь в банк.

В случае обнаружения любого подозрительного действия или пропажи средств с карты немедленно звоните в круглосуточную службу поддержки клиентов по номеру, указанному на обратной стороне пластика.

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