На какую дичь охотиться в новом сезоне: кабмин утвердил список

Важный для охотников в Республике Молдова документ был одобрен на заседании кабинета министров нашей страны.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Правительство на своем заседании утвердило перечень видов животных и птиц, на которых разрешена охота в сезоне 2020–2021 годов. В частности, речь идет о кабанах, зайцах, фазанах, гусях, утках, водяных курочках, голубях, перепелах, лисах и шакалах.

Охотиться можно будет по средам, субботам и воскресеньям, в том числе в установленные законом праздничные дни на следующих угодьях:

в охотничьих фондах территорий, преимущественно не облесенных, находящихся в управлении обществ охотников и рыболовов Республики Молдова;

в охотничьих фондах лесов, арендованных для целей охоты, и в лесных фондах, находящихся в ведении Агентства "Moldsilva", за исключением зон покоя, установленных в этих фондах. © Sputnik / Anatolii Sergeev-Vasileev Как сдать экзамен на получение охотничьего билета

Запрещена на весь сезон охота на оленей, муфлонов, косуль, барсуков, куропаток, голубей-клинтухов, дупелей, тонкоклювого кроншнепа, большого веретенника, большого кроншнепа и на все виды хищных птиц, а также на другие виды, занесенные в Красную книгу Молдовы.

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Охота вдоль государственной границы разрешена на основании заключения, выданного Генеральным инспекторатом Пограничной полиции.

Как отметил на заседании министр сельского хозяйства Ион Пержу, "по сравнению с предыдущими годами лимиты добычи дичи в этом году ниже, особенно для некоторых видов, взятых под государственный контроль". Глава Минсельхоза также уточнил, что мера призвана улучшить ситуацию с биоразнообразием в нашей стране.

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