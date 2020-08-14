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Фермеры

Аграрии могут заблокировать трассу Кишинев-Хынчешты-Леушены

© Sputnik / Caraus Mihai
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200814/31296458/Agrarii-mogut-zablokirovat-trassu-Kishinev-Khyncheshty-Leusheny.html

В пятницу аграрии рассчитывают провести встречу с премьером Ионом Кику. Они планируют еще раз выразить свои требования.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Один из сельхозпроизводителей, протестующих в Кишиневе, Серджиу Стефанко из села Украинка Каушанского района заявил Sputnik, что те аграрии, которые остались с сельхозтехникой у въезда в Кишинев и в Яловенах, могут заблокировать в пятницу трассу национального значения Кишинев-Хынчешты-Леушены.

"Если нас не отпустят отсюда, наши коллеги заблокируют трассу Кишинев-Хынчешты-Леушены", - сказал собеседник.

Проведенные ранее в районах протесты не принесли сельхозпроизводителям ожидаемых результатов, не добились они своего и в ходе дискуссий с премьером Ионом Кику, который 13 августа посетил Штефанводский, Каушанский и Кагульский районы.

Так, в четверг сельхозпроизводители решили, что их должна услышать вся страна и отправились в Кишинев. Однако из-за отсутствия разрешения фермеров сначала остановили в нескольких километрах от Кишинева. Позже все же была достигнута договоренность и им позволили небольшими группами доехать до Хынчештского шоссе, где и устроить стоянку до утра.

В пятницу аграрии рассчитывают провести встречу с премьером Ионом Кику. Они планируют еще раз выразить свои требования. Если власти не примут в срочном порядке конкретные решения, то протестующие не исключают, что могут выдвинуться на сельхозтехнике в центр молдавской столицы.

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