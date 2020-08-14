В Кишиневе пройдут школьные ярмарки

Школьные ярмарки, которые дают возможность родителям приобрести все необходимое, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, откроются во всех секторах столицы.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Традиционные школьные ярмарки организуют в молдавской столице и в нынешнем году. Об этом сообщила пресс-служба примэрии (мэрии) Кишинева.

Согласно распоряжению, подписанному примаром (мэром) Ионом Чебаном, ярмарки будут работать во всех секторах Кишинева с 25 августа по 6 сентября. Главам претур необходимо будет установить график, места проведения, ассортимент, а также принять меры по благоустройству и проконтролировать соблюдение правил эпидбезопасности в связи с пандемией COVID-19. Торговцам выдадут разрешения.

Участников ярмарок обязуют обеспечить условия для размещения и хранения товаров в соответствии с мерами эпидзащиты.

"Прошу всех следовать рекомендациям специалистов для предотвращения заражения новым типом коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, использовать дезинфицирующие средства", - написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Школьная ярмарка, которая раньше действовала на территории МВЦ Moldexpo, в этом году откроется по адресу Каля Ешилор, 8, возле торгового центра. Она будет открыта ежедневно с 10.00 до 20.00, с 26 по 30 августа. Изменения связаны с тем, что на территории МВЦ развернут центр для приема пациентов с коронавирусом.

Согласно распоряжению примара, "организатор ярмарки обеспечит соблюдение мер по борьбе с заражением COVID-19, в том числе по социальному дистанцированию между участниками, количество которых не должно превышать 49 человек".

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Ранее Ион Чебан потребовал от Управления образования, молодежи и спорта и администрации школьных учреждений Кишинева до 20 августа представить информацию о том, по какой программе будет работать каждое учебное заведение столицы.

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