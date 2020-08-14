В Кишиневе пройдут школьные ярмарки

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Традиционные школьные ярмарки организуют в молдавской столице и в нынешнем году. Об этом сообщила пресс-служба примэрии (мэрии) Кишинева.
Участников ярмарок обязуют обеспечить условия для размещения и хранения товаров в соответствии с мерами эпидзащиты.
"Прошу всех следовать рекомендациям специалистов для предотвращения заражения новым типом коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, использовать дезинфицирующие средства", - написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.
Согласно распоряжению примара, "организатор ярмарки обеспечит соблюдение мер по борьбе с заражением COVID-19, в том числе по социальному дистанцированию между участниками, количество которых не должно превышать 49 человек".
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Ранее Ион Чебан потребовал от Управления образования, молодежи и спорта и администрации школьных учреждений Кишинева до 20 августа представить информацию о том, по какой программе будет работать каждое учебное заведение столицы.
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