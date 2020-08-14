Опасность сохраняется: Госгидрометео продлило сроки действия "желтых кодов"

В республике остаются в силе два предупреждения: одно связано с низкой водностью, а второе - с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила в пятницу "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действует до 21 августа в некоторых районах Молдовы.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в структуре.

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Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.

Кроме того, специалисты продлили в пятницу и еще одно предупреждение, которое связано с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс) природного характера. Оно также будет действовать до 21 августа.

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