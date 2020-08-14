Нитратная отрава – какие овощи и фрукты продают гражданам Молдовы

Согласно исследованию, проведенному по запросу Центра помощи потребителям, было установлено, что в ряде торговых сетей республики реализуют овощи и фрукты, содержание нитратов в которых превышает допустимые нормы.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Кабачки, молодая капуста и редис содержат наибольшее количество нитратов и продаются в розничной торговле гражданам Молдовы. К таким выводам пришли специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в результате контрольных закупок и проведенных лабораторных анализов в июне-июле текущего года. Исследование реализовано по заявке Центра помощи потребителям.

Специалисты взяли пробы в 87 торговых точках страны, протестировав на содержание нитратов молодой картофель, помидоры, лук, огурцы, редис, свеклу, перец, петрушку, укроп, салатный лист. Что касается фруктов, то в восьми сетях супермаркетов в Кишиневе и Кагуле продавали дыни и клубнику, содержание нитратов в которых на треть превышало допустимые нормы.

Заказчики исследования уточнили, что анализ проводился лишь в сетевых супермаркетах страны и не затрагивает продукцию с сельскохозяйственных рынков.

В процентном соотношении превышение допустимого содержания нитратов во фруктах и овощах выглядит так: в лабораторных пробах кабачков, редиса и дыни, реализуемых в супермаркетах, оно было превышено на 92%. В случае с молодым картофелем – на 55%, со свежей капустой – на 40%.

В ряде сетевых супермаркетов содержание солей азотной кислоты в кабачках превышало допустимую норму на 439%, в свежей капусте - на 352%, в красном редисе - на 141%.

Нитраты являются солями азотной кислоты и необходимы растениям для нормального развития. Однако в случае чрезмерного удобрения почв веществами, содержащими соли азотной кислоты, сельхозкультуры впитывают излишнее их количество и становятся опасными для здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, допустимая ежедневная норма попадания нитратов в организм человека составляет 3,7 миллиграмма на один килограмм массы тела. В 70% случаев нитраты попадают при употреблении в пищу человеком фруктов и овощей, 21% приходится на некачественную и загрязненную солями азотной кислоты воду. В 9% нитратное отравление у человека могут спровоцировать некачественные мясные продукты.

Исследователями США, Германии, России установлено, что нитраты и нитриты вызывают у человека метгемоглобинемию, рак желудка, отрицательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, на развитие эмбрионов.

Учеными названы основные симптомы отравления нитратами, которые содержатся в овощах и фруктах и проявляются уже через 4–6 часов после употребления их в пищу. Основные проявления — боли в животе, тошнота, рвота, многократный жидкий стул, головная боль и повышение температуры тела до 38–39 градусов. При появлении клинических симптомов острого пищевого отравления необходимо сделать промывание желудка и вызвать экипаж скорой медицинской помощи.

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