Серьезное ДТП возле Новых Анен: водитель погиб

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. За рулем автомобиля Mercedes S-класса находился 41-летний мужчина, сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Новых Анен Силвия Ветку.
Водитель потерял управление, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчина погиб мгновенно.
В автомобиле также находились два пассажира, они с различными травмами госпитализированы.
Обстоятельства и детали ДТП предстоит установить правоохранительным органам.
Аналогичная авария произошла в четверг, 13 августа, недалеко от населенного пункта Бульбоака. Автомобиль, которым управлял 21-летний сотрудник силовых структур, также врезался в дерево, водитель погиб.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>