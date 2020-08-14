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Авария. Архивное фото

Серьезное ДТП возле Новых Анен: водитель погиб

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200814/31298061/sereznoe-dtp-vozle-novykh-anen-voditel-pogib.html

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от города Новые Анены накануне вечером. Машина врезалась в дерево, водитель погиб.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. За рулем автомобиля Mercedes S-класса находился 41-летний мужчина, сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Новых Анен Силвия Ветку.

Водитель потерял управление, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что мужчина погиб мгновенно.

Грузовик сгорел после аварии в Сорокском районе
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В автомобиле также находились два пассажира, они с различными травмами госпитализированы.

Обстоятельства и детали ДТП предстоит установить правоохранительным органам.

Аналогичная авария произошла в четверг, 13 августа, недалеко от населенного пункта Бульбоака. Автомобиль, которым управлял 21-летний сотрудник силовых структур, также врезался в дерево, водитель погиб.

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